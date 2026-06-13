Prefeito de Nova York exalta Sócrates e a Democracia Corinthiana em vídeo sobre a Copa do Mundo

247 - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, citou o ex-jogador Sócrates e o movimento Democracia Corinthiana em um vídeo publicado nas redes sociais para informar a população sobre mudanças no trânsito provocadas pela realização da Copa do Mundo. No vídeo, Mamdani explicou alterações na circulação de veículos em razão da partida entre Brasil e Marrocos, disputada em Nova Jersey, região vizinha a Nova York.

Segundo o jornal O Globo, após tratar das questões operacionais, o prefeito abordou o papel do futebol na sociedade e relembrou a experiência liderada por Sócrates no Sport Club Corinthians Paulista durante os anos 1980. Ao comentar o tema, Mamdani afirmou: "Enquanto esperamos o Brasil contra Marrocos, tenho pensado muito sobre Sócrates. Não o filósofo grego, mas o maestro brasileiro do meio-campo. Ele jogou nos anos 70 e 80, incluindo a Copa de 1982".

O prefeito de Nova York também lembrou o contexto político vivido pelo Brasil durante a trajetória de Sócrates no Corinthians. "Esses foram anos difíceis para o Brasil. Uma ditadura militar repressiva governou o país, impondo seu domínio pela força. No Corinthians, o clube do qual ele foi capitão, Sócrates e seus companheiros de equipe participaram do que os brasileiros sonhavam todos os dias: democracia. Eles começaram um experimento de autogovernança, chamado Democracia Corinthiana. Se você era o atacante estrela do time, ou o funcionário da lavanderia, você tinha o mesmo voto", declarou.

Ao abordar a atuação do ex-jogador contra a ditadura militar, Mamdani ressaltou a forma como a mensagem chegou aos gramados. "E, enquanto a ditadura militar torturava e assassinava seus cidadãos, Sócrates levou os jogadores a campo vestidos com agasalhos em que estava escrito nas costas 'Eu quero votar no meu presidente'", disse Mamdani.

Futebol e transformação social

No mesmo vídeo, o prefeito destacou alguns dos atletas que estariam em campo na partida entre Brasil e Marrocos. Ele mencionou o goleiro marroquino Yassine Bounou e os atacantes brasileiros Vinícius Júnior e Raphinha. Mamdani também ressaltou a dimensão social do futebol e sua capacidade de mobilizar comunidades em diferentes partes do mundo.

"Enquanto nos preparamos para sediar uma Copa do Mundo, estamos celebrando um esporte que deu muito a milhões pelo mundo. Um senso de pertencimento, de solidariedade, conexão com comunidades. Futebol criou movimentos, enfrentou ditaduras. E, por 90 minutos, nos permite não só esquecer dos problemas do mundo, mas achar formas de enfrentá-los", afirmou.