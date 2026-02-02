Prefeito Zohran Mamdani escolhe ex-detento para chefiar presídios de Nova York

247 - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou no fim de semana a nomeação de Stanley Richards para o comando do sistema prisional da cidade, em uma decisão considerada histórica. Segundo informações divulgadas pela imprensa dos Estados Unidos, trata-se da primeira vez que uma pessoa que já esteve presa assume a chefia do Departamento de Correções da maior metrópole do país.

Richards participou de uma cerimônia oficial ao lado do prefeito no sábado (31), quando teve sua escolha formalizada. Ele cumpriu pena nos anos 1980 por roubo e, conforme relatos publicados pela mídia dos EUA, enfrentou também problemas com dependência de drogas naquele período.

Após deixar o sistema prisional, passou a se dedicar a iniciativas voltadas à reabilitação e à reinserção de ex-presidiários na sociedade, atuando em organizações não governamentais com foco em justiça social e redução da reincidência criminal.

O trabalho desenvolvido por Richards após a prisão ganhou reconhecimento nacional. Em 2014, ele foi homenageado pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao ser incluído na lista dos chamados “Campeões da Mudança”, premiação concedida a cidadãos que promovem impacto social positivo em suas comunidades.

A decisão também reforça o perfil político do atual prefeito de Nova York. Zohran Mamdani, filiado ao Partido Democrata, tornou-se o primeiro muçulmano a comandar a cidade e se declara socialista. Sua gestão tem sido marcada por propostas voltadas à justiça social, à inclusão e à reformulação de políticas públicas em áreas sensíveis, como segurança e sistema penitenciário.