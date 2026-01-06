Diretora de política habitacional em Nova York vira alvo de ataques

247 - A diretora recém-nomeada pelo prefeito Zohran Mamdani, do Partido Democrata, ao Gabinete de Proteção ao Inquilino de Nova York, Cea Weaver, tornou-se alvo de ataques de setores da direita dos Estados Unidos. Segundo a Folha de São Paulo, publicações antigas nas redes sociais de Weaver, em que ela faz críticas à propriedade privada e à supremacia branca no país, ressurgiram nos últimos dias, o que a tornou alvo de ataques.

Em uma publicação de junho de 2018, Weaver escreveu: "Confisquem a propriedade privada". Em agosto de 2019, em outra postagem, ela afirmou que "a propriedade privada, incluindo especialmente a casa própria, é uma arma da supremacia branca". Os ataques às declarações da diretora refletem sobre a nova administração da prefeitura de Nova York.

Zohran Mamdani, representante da ala mais à esquerda do Partido Democrata e autodeclarado socialista, foi eleito com propostas centradas em ampliar direitos sociais. Entre as principais pautas de sua administração estão o congelamento dos aluguéis de cerca de um milhão de apartamentos em Nova York e outras medidas voltadas à proteção de inquilinos.

Repercussão e críticas

As declarações estão sendo amplamente repercutidas pela mídia hegemônica dos Estados Unidos e utilizadas pela extrema-direita para criticar a nomeação de Weaver. Partidos e grupos favoráveis aos direitos de proprietários argumentam que tais posicionamentos refletem uma visão extrema sobre a propriedade privada e podem influenciar negativamente o clima político e econômico local.

Em outras postagens do mesmo período, Weaver também expressou posicionamentos que alimentam debates mais amplos sobre segurança pública. Em maio de 2020, durante os protestos que se seguiram ao assassinato de George Floyd por forças de segurança, ela chegou a dizer que a polícia é composta por "pessoas que o Estado autoriza a matar com imunidade".

Trajetória de Weaver

Cea Weaver já desempenhou papel ativo em movimentos por direitos habitacionais e foi coordenadora de campanha da organização Housing Justice for All, que atua pela ampliação de direitos de inquilinos e por políticas públicas mais rígidas de regulação do mercado imobiliário. Ela também serviu como assessora na campanha de Mamdani e teve papel na articulação para regularizar leis de controle de aluguel em 2019, tornando-as mais favoráveis aos inquilinos.