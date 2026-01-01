Prefeito de Nova York, Zohran Mamdani promete implementar agenda socialista democrática

Por Maria Tsvetkova

NOVA YORK, 1 Jan (Reuters) - O democrata Zohran Mamdani tornou-se prefeito da cidade de Nova York nesta quinta-feira, prometendo, durante uma cerimônia pública de posse nos degraus da prefeitura, implementar uma agenda agressiva com o objetivo de tornar a maior cidade do país mais acessível para os trabalhadores.

Mamdani, membro da facção socialista democrática de esquerda de seu partido, foi eleito em novembro passado em uma vitória expressiva que pode influenciar as eleições de meio de mandato deste ano, que determinarão o controle do Congresso dos EUA. Alguns democratas adotaram seu estilo, enquanto os republicanos o retratam como um contraste no cenário político nacional.

O candidato de 34 anos fez uma campanha com forte ênfase em questões de custo de vida e criticou duramente o presidente republicano Donald Trump, cujo índice de aprovação caiu no ano passado em meio a preocupações econômicas.

Muitos dos 8 milhões de residentes de Nova York -- alguns com esperança, outros com receio -- esperam que ele seja uma força política perturbadora. Em um discurso após sua posse pública, Mamdani reforçou as principais promessas de campanha de creche universal, aluguéis acessíveis e serviço de ônibus gratuito.

"Responderemos a todos os nova-iorquinos, não a qualquer bilionário ou oligarca que pense que pode comprar nossa democracia", disse ele. "Fui eleito como um socialista democrático e governarei como um socialista democrático."

MULTIDÃO ENTOA "TAXEM OS RICOS"

O programa da posse de Mamdani incluiu declarações do senador Bernie Sanders e da deputada Alexandria Ocasio-Cortez, pares socialistas democráticos na vanguarda da ala liberal do Partido Democrata.

Sanders, a quem Mamdani chama de inspiração, defendeu a agenda de Mamdani.

"Garantir que as pessoas possam viver em moradias acessíveis não é radical", disse Sanders. "É a coisa certa e decente a se fazer."

Uma multidão de milhares de pessoas aplaudiu em alto e bom som quando Sanders pediu aos milionários e bilionários norte-americanos que pagassem mais impostos, entoando um cântico de "taxem os ricos".

Mesmo com temperaturas bem abaixo de zero, a cidade montou uma área de visualização ao longo da Broadway para permitir que milhares de pessoas assistissem a uma transmissão ao vivo da cerimônia, que incluiu apresentações musicais.

Mae Hardman-Hill, de 27 anos, foi voluntária na campanha de Mamdani e disse que parecia que seu ímpeto político estava crescendo.

"Sou uma nova-iorquina nativa. Tenho visto a cidade se tornar cada vez menos acessível, cada vez menos habitável", disse Hardman-Hill. "Estou muito animada para que as pessoas comuns voltem a ter algum poder."

Antes da cerimônia pública, Mamdani prestou juramento como prefeito da cidade de Nova York nos primeiros minutos do Ano Novo, nesta quinta-feira, na histórica estação de metrô City Hall, que foi desativada há décadas e é acessível apenas algumas vezes por ano por meio de visitas guiadas.

Refletindo sua fé muçulmana, ele usou um Alcorão, o livro mais sagrado do Islã, para seu juramento, algo inédito para um prefeito da cidade de Nova York.

EMBATE

Horas depois que Mamdani assumiu o cargo, o principal grupo encarregado de eleger republicanos para a Câmara dos Deputados dos EUA procurou retratá-lo como um "socialista radical".

"Toda vez que Mamdani abre a boca ou pega sua caneta, ele tatua os fracassos do Partido Democrata em todos os democratas da Câmara que enfrentarão os eleitores em 2026", disse o porta-voz Mike Marinella em uma declaração que sinalizou o papel considerável que Mamdani provavelmente desempenhará no cenário da campanha nacional.

Mamdani, um ex-deputado estadual, prometeu congelar os aluguéis e oferecer ônibus e creches gratuitos, construindo uma campanha em torno de questões de acessibilidade que alguns viram como um caminho a seguir para o Partido Democrata em todo o país antes das eleições de meio de mandato de novembro.

Dean Fuleihan, o novo vice-prefeito, disse ao Financial Times que Mamdani seguirá em frente com os planos de aumentar os impostos sobre os milionários para pagar suas promessas de campanha e equilibrar o orçamento de Nova York. Ele acrescentou que não espera que as pessoas ricas deixem a cidade como resultado de impostos potencialmente mais altos.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse que se opõe ao aumento dos impostos sobre a renda pessoal, mas está considerando aumentar os impostos corporativos para cobrir um possível déficit orçamentário em meio a cortes federais.

Em uma das primeiras reviravoltas, Mamdani disse na quarta-feira que não tentaria mais acabar com o controle da prefeitura sobre o sistema de escolas públicas da cidade de Nova York, o maior dos EUA, nomeando o educador veterano Kamar Samuels como chanceler.

Mamdani inspirou um comparecimento recorde de mais de 2 milhões de eleitores e obteve 50% dos votos em novembro, quase 10 pontos à frente de Andrew Cuomo, que concorreu como independente, e bem à frente do republicano Curtis Sliwa.

Mamdani, nascido em Uganda, tem sido um crítico ferrenho de Trump em questões como imigração e disse que suas diferenças com o presidente eram numerosas após uma reunião calorosa na Casa Branca.

Os banqueiros e outras pessoas em Nova York, a capital financeira do país, expressaram preocupação com Mamdani, mas desde sua eleição muitos exploraram como trabalhar com ele.

(Reportagem de Maria Tsvetkova, reportagem adicional de Christine Kiernan)