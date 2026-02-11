Prefeito de Nova York propõe aumentar impostos sobre milionários e corporações

247 - O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, que se identifica como "socialista democrático", propôs aumento de impostos sobre moradores milionários e grandes empresas da cidade estadunidense como forma de reduzir o déficit orçamentário municipal. A proposta foi apresentada nesta quarta-feira (11), durante audiência sobre o orçamento de 2026 no Senado do Estado de Nova York. As informações são da agência Reuters.

Mamdani defendeu aumento de 2% no imposto de renda para pessoas que ganham mais de US$ 1 milhão por ano, além da elevação da alíquota corporativa estadual. O prefeito afirmou que o rombo orçamentário da cidade foi reduzido de US$ 12 bilhões para US$ 7 bilhões após medidas de contenção de gastos e atualização de estimativas de receitas. Segundo ele, isso ocorreu ao adotar postura de economia sem comprometer serviços públicos, além do uso de reservas do próprio exercício fiscal. Apesar da redução do déficit, Mamdani afirmou que Nova York ainda enfrenta risco fiscal.

Milionários e corporações devem contribuir mais, diz Mamdani

Zohran Mamdani disse: "Acredito que os indivíduos mais ricos e as corporações mais lucrativas devem contribuir um pouco mais para que todos possam viver com dignidade". Em seguida, completou: "É por isso que, junto com o aumento do imposto corporativo, estou pedindo um aumento de 2% no imposto de renda pessoal para os nova-iorquinos mais ricos".

Segundo o prefeito, o aumento de 2% no imposto de renda poderia cobrir quase metade do déficit orçamentário da cidade. Durante a campanha eleitoral, Mamdani já havia defendido elevar a alíquota corporativa do estado de 7,25% para 11,5%. Qualquer aumento de impostos proposto pelo prefeito depende da aprovação da governadora do Estado de Nova York, Kathy Hochul.

Governadora se opõe a aumentos tributários

A governadora já manifestou oposição a aumentos tributários. No mês passado, ao apresentar o orçamento estadual, afirmou: "Somos capazes de fazer investimentos transformadores em nosso futuro. Sem aumentar impostos. Sem sobrecarregar a próxima geração com montanhas de dívida". O orçamento preliminar da cidade de Nova York deverá ser divulgado na próxima terça-feira.