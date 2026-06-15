Suécia dá show, estreia com goleada sobre a Tunísia e assume liderança do Grupo G da Copa do Mundo
Com brilho de Isak, Gyökeres e Ayari, seleção sueca vence por 5 a 1 em Monterrey e larga na frente de Holanda e Japão
247 – A Suécia começou a Copa do Mundo com uma atuação dominante e goleou a Tunísia por 5 a 1, neste domingo (14), no Estádio El Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Com o resultado, a seleção sueca assumiu a liderança do Grupo G, sendo a única equipe da chave a vencer na rodada de abertura.
As informações são da ESPN, que destacou o desempenho ofensivo da equipe europeia e o protagonismo de Yasin Ayari, autor de dois gols. O volante, filho de pai tunisiano e com dupla nacionalidade, marcou contra a seleção ligada à sua história familiar e protagonizou um dos momentos simbólicos da partida ao não comemorar o primeiro gol
Suécia impõe ritmo forte desde o início
A equipe sueca começou a partida em alta intensidade e abriu o placar logo aos sete minutos. Isak recebeu um lançamento longo, a defesa tunisiana tentou afastar, mas o corte saiu mal. A bola ficou com Gyökeres, que driblou o goleiro Chamakh e finalizou. A zaga ainda conseguiu tirar quase sobre a linha, mas Ayari apareceu no rebote, dominou e chutou forte para fazer 1 a 0.
O jogador não comemorou o gol, mesmo sendo abraçado pelos companheiros. Segundo a ESPN, a reação contida ocorreu por causa de sua ligação familiar com a Tunísia. Ayari nasceu na Suécia, é filho de pai tunisiano e mãe marroquina, e chegou a ser convidado pela Federação Tunisiana de Futebol para defender a seleção africana, mas optou por jogar pelo país onde nasceu.
A pressão sueca continuou e, aos 29 minutos, veio o segundo gol. Isak recebeu passe de Gyökeres, arrancou em velocidade e finalizou rasteiro. O goleiro Chamakh falhou no lance, e a Suécia ampliou a vantagem.
Tunísia reage antes do intervalo, mas não sustenta pressão
Mesmo em desvantagem, a Tunísia conseguiu diminuir antes do intervalo. Aos 42 minutos, Hannibal cruzou com precisão para Rekik, que cabeceou no canto e recolocou a seleção tunisiana na partida.
O gol deu esperança à Tunísia, que voltou para o segundo tempo tentando buscar o empate. Mas a reação durou pouco. Aos 14 minutos da etapa final, o capitão Skhiri perdeu a bola após desarme de Isak, e Gyökeres aproveitou a sobra para finalizar na saída do goleiro e marcar o terceiro gol sueco.
A partir daí, a Suécia passou a controlar melhor a posse de bola e reduziu o ritmo, enquanto a Tunísia não conseguiu criar força suficiente para ameaçar uma reação.
Ayari marca duas vezes e vira destaque da estreia
Nos minutos finais, a seleção sueca transformou a vitória em goleada. Aos 41 minutos, a arbitragem chegou a assinalar impedimento de Svanberg, mas o VAR revisou o lance e validou o quarto gol da Suécia.
Já nos acréscimos, Ayari apareceu novamente. O volante finalizou colocado e fechou o placar em 5 a 1. Desta vez, ao contrário do que havia feito no primeiro gol, o jogador comemorou deslizando de joelhos no gramado.
O desempenho colocou Ayari como um dos grandes nomes da estreia sueca. Além dele, Isak e Gyökeres confirmaram o peso ofensivo esperado da seleção e foram decisivos na construção da goleada.
Suécia lidera o Grupo G após primeira rodada
Com a vitória, a Suécia chegou aos três pontos e assumiu a liderança do Grupo G da Copa do Mundo. A Tunísia, derrotada por 5 a 1, ficou na última colocação da chave após a primeira rodada.
Holanda e Japão, que empataram por 1 a 1 em suas estreias, aparecem com um ponto cada. A Suécia, portanto, larga em vantagem na disputa por uma vaga na próxima fase.
Classificação do Grupo G
Suécia: 1º lugar, com 3 pontos
Holanda: 1 ponto
Japão: 1 ponto
Tunísia: 4º lugar, com 0 ponto
Próximos jogos da Suécia
A Suécia volta a campo contra a Holanda no dia 20 de junho, às 14h, pelo horário de Brasília. Depois, enfrenta o Japão no dia 25 de junho, às 20h.
Próximos jogos da Tunísia
A Tunísia tentará se recuperar contra o Japão no dia 21 de junho, à 1h, pelo horário de Brasília. Na última rodada da fase de grupos, enfrenta a Holanda no dia 25 de junho, às 20h.