Haaland, da Noruega, quer manter sequência de gols contra o Iraque na Copa
Meio-campista de 18 anos impressiona na estreia oficial internacional e ajuda seleção marroquina a empatar com pentacampeões na Copa
Por William Schomberg
BOSTON, 14 Jun (Reuters) - Erling Haaland, a máquina de gols, tentará iniciar sua contagem de gols na Copa do Mundo logo de cara, quando a Noruega enfrentar o Iraque na terça-feira, encerrando a ausência de quase três décadas do país no principal torneio do futebol mundial.
O gigante e avassalador centroavante marcou 16 gols nas oito partidas da Noruega nas eliminatórias da Copa do Mundo e acumulou 27 gols na Premier League pelo Manchester City na última temporada, um recorde inigualável.
Apoiado por um elenco empolgante de companheiros, incluindo o meia-atacante do Arsenal Martin Odegaard e os alas Antonio Nusa e Oscar Bobb, Haaland quer aumentar suas chances de conquistar a Chuteira de Ouro da Fifa na partida contra o Iraque, que disputa a Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos.
Haaland enfrentará de frente aquele que talvez seja seu principal rival pelo prêmio -- Kylian Mbappé -- quando a Noruega enfrentar a França em sua última partida do Grupo I, no dia 26 de junho.
Antes disso, Iraque e Senegal aguardam, com o confronto desta terça-feira contra os Leões da Mesopotâmia em Boston representando a primeira partida da Noruega em uma Copa do Mundo desde 1998, quando perdeu para a Itália nas oitavas de final.
A derrota de então foi seguida por uma vertiginosa queda em desgraça para uma equipe que havia alcançado o auge como a segunda melhor do mundo no ranking da Fifa no início da década de 1990.
Agora, tendo marcado mais gols do que qualquer outra seleção europeia durante as eliminatórias da Copa do Mundo -- o parceiro de Haaland no ataque, Alexander Sorloth, marcou cinco, e Thelo Aasgaard fez quatro --, a Noruega pode disputar com a França a liderança do Grupo I.
No caminho deles, na terça-feira, está a seleção do Iraque, cuja trajetória até Boston passou por uma exaustiva campanha de 21 partidas nas eliminatórias que, apesar das dificuldades de viagem causadas pela guerra dos EUA e de Israel com o vizinho Irã, terminou com a vitória sobre a Bolívia nas repescagens intercontinentais no México.
O técnico do Iraque, Graham Arnold, levou sua terra natal, a Austrália, às oitavas de final da última Copa do Mundo no Catar, onde foi derrotada pela Argentina, que acabou se sagrando campeã.
O atacante Aymen Hussein, responsável pelo gol que garantiu a qualificação do Iraque para a fase final, tentará roubar um pouco dos holofotes de Haaland.
Além de conter a ameaça representada pelo norueguês, o Iraque terá que controlar suas emoções após alguns cartões vermelhos recentes, incluindo um em seu último jogo de preparação -- uma derrota por 2 a 0 para a Venezuela --, quando o atacante Ali Youssef recebeu um cartão vermelho direto.