Jornalistas franceses protestam por repórter preso na Argélia antes de coletiva de Deschamps

247 - Jornalistas franceses realizaram nesta segunda-feira (15) um protesto antes da entrevista coletiva do técnico Didier Deschamps, da seleção da França, na véspera da estreia na Copa contra Senegal.

A manifestação cobrou a libertação de Christophe Gleizes, repórter da revista So Foot preso na Argélia desde maio de 2024, acusado de apologia ao terrorismo, segundo reportagem do UOL.

O ato ocorreu antes da chegada de Deschamps ao local da coletiva. Os profissionais de imprensa usaram e ergueram um cachecol com a frase “Liberdade a Christophe Gleizes”, em solidariedade ao jornalista detido.