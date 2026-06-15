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      Jornalistas franceses protestam por repórter preso na Argélia antes de coletiva de Deschamps

      Profissionais franceses cobraram liberdade para Christophe Gleizes antes de coletiva de Didier Deschamps

      Jornalistas franceses protestam por repórter preso na Argélia antes de coletiva de Deschamps (Foto: Reuters)
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      247 - Jornalistas franceses realizaram nesta segunda-feira (15) um protesto antes da entrevista coletiva do técnico Didier Deschamps, da seleção da França, na véspera da estreia na Copa contra Senegal. 

      A manifestação cobrou a libertação de Christophe Gleizes, repórter da revista So Foot preso na Argélia desde maio de 2024, acusado de apologia ao terrorismo, segundo reportagem do UOL.

      O ato ocorreu antes da chegada de Deschamps ao local da coletiva. Os profissionais de imprensa usaram e ergueram um cachecol com a frase “Liberdade a Christophe Gleizes”, em solidariedade ao jornalista detido.

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