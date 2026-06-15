Bélgica estreia diante do Egito em confronto pelo Grupo G da Copa do Mundo

247 - A Bélgica e o Egito fazem nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), suas estreias na Copa do Mundo de 2026, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo G. A partida será disputada no Estádio de Seattle, nos Estados Unidos. As informações são da CNN Brasil.

O duelo marca o início da caminhada das duas seleções no Mundial e pode ser decisivo para as pretensões de classificação à próxima fase da competição. A seleção belga chega ao torneio tentando superar a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo. Em 2018, a equipe terminou na terceira colocação e eliminou o Brasil nas quartas de final antes de encerrar sua participação no pódio.

Já o Egito busca alcançar um feito inédito. A equipe africana nunca venceu uma partida em Mundiais e tenta avançar à fase eliminatória pela primeira vez. Nas Eliminatórias Africanas, os egípcios garantiram a classificação após liderarem seu grupo com ampla vantagem.

Escalações

Bélgica: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Castagne; Onana, Tielemans e De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere.

Egito: Shoubir; Hany, Yasser Ibrahim e Fatouh; Lashin, Attia, Mostafa Zico, Hamdy Fathy e Ashour; Salah e Marmoush.

Ficha da partida

Data: segunda-feira (15)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Seattle, nos Estados Unidos