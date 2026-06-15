Uruguai estreia contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo; confira onde assistir

247 - Arábia Saudita e Uruguai abrem suas campanhas no grupo H da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), às 19h, pelo horário de Brasília, no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão ao vivo de Globo, ge.globo, ge tv, sportv, SBT, Cazé TV e NSports, além de acompanhamento em tempo real.

A estreia coloca frente a frente uma seleção saudita que tenta repetir o impacto causado no Mundial de 2022 e um Uruguai renovado sob o comando de Marcelo Bielsa. A Celeste chega para a partida sem nomes importantes, incluindo Arrascaeta, do Flamengo, que segue em recuperação de lesão.

Responsável por uma das maiores surpresas da última Copa ao derrotar a Argentina, a Arábia Saudita inicia o torneio com o objetivo de voltar a avançar à fase eliminatória. O país só conseguiu superar a etapa de grupos uma vez, em 1994, quando foi eliminado pela Suécia nas oitavas de final.

A principal referência da equipe comandada por Hervé Renard é Salem Al-Dawsari, tratado como o grande nome do futebol saudita. O atacante ganhou projeção internacional ao marcar o gol da vitória sobre a Argentina em 2022 e também ficou conhecido do público brasileiro por sua atuação contra o Flamengo no Mundial de Clubes de 2023, quando defendia o Al Hilal.

A provável escalação da Arábia Saudita tem Al-Aqidi; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri e Kadesh; Al-Khaibari, Kanno e Al-Juwayr; Mandash, Al-Brikan e Al-Dawsari.

Do outro lado, o Uruguai começa sua primeira Copa do Mundo sob o comando de Marcelo Bielsa em um momento de transição. Sem atacantes históricos como Luis Suárez e Edinson Cavani, a equipe aposta em uma geração liderada por Federico Valverde, titular absoluto do Real Madrid, além de Darwin Núñez e outros nomes consolidados no futebol europeu.

Bielsa, porém, terá desfalques importantes para a estreia. Além de Arrascaeta, que não terá condições de jogo, o Uruguai não contará com os zagueiros Ronald Araújo, do Barcelona, e José María Giménez, do Atlético de Madrid, ambos lesionados.

A provável formação uruguaia tem Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Matías Viña; Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde e Federico Viñas; Maximiliano Araújo e Darwin Núñez.

A arbitragem será italiana. Maurizio Mariani apita a partida, auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. O quarto árbitro será Drew Fischer, do Canadá. No VAR, o responsável será Marco Di Bello, também da Itália.

O confronto é considerado decisivo para as pretensões das duas seleções no grupo H. A Arábia Saudita busca largar com força para manter vivo o sonho de classificação, enquanto o Uruguai tenta confirmar o favoritismo apontado ao lado da Espanha para avançar à próxima fase.