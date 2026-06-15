Uruguai reage no segundo tempo e empata com a Arábia Saudita na Copa

247 - O Uruguai reagiu no segundo tempo e empatou por 1 a 1 com a Arábia Saudita em sua estreia pelo Grupo H da Copa do Mundo de 2026, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A seleção comandada por Marcelo Bielsa saiu atrás no placar, mas aumentou a intensidade após o intervalo e conseguiu evitar a derrota diante dos sauditas.

A equipe sul-americana começou a partida com mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em vantagem. A Arábia Saudita, por sua vez, apostou em transições rápidas e cresceu na reta final do primeiro tempo, quando passou a pressionar a defesa uruguaia.

A primeira chance de maior perigo foi criada pelo Uruguai. Viña avançou pelo lado esquerdo e acionou Maxi Araújo, que finalizou com força e obrigou o goleiro saudita a trabalhar. Ainda na etapa inicial, Viñas também apareceu em jogada construída por Betancur pela direita. Após cruzamento para a área e bate-rebate, o atacante cabeceou com perigo, mas o árbitro assinalou falta no lance.

A Arábia Saudita passou a incomodar a partir dos 30 minutos. Al-Harbi arrancou desde o campo de defesa e só foi parado com falta. Na cobrança, Muslera afastou de soco. Em seguida, após escanteio, Al-Amri recebeu com liberdade, ajeitou o corpo e finalizou com categoria, exigindo nova intervenção do goleiro uruguaio.

O gol saudita saiu aos 38 minutos, novamente em jogada de bola parada. Kanno cabeceou após cobrança de escanteio, e Muslera defendeu de maneira improvisada. No rebote, Al-Amri aproveitou a sobra e colocou a Arábia Saudita em vantagem. No último lance do primeiro tempo, Maxi Araújo chegou a ficar frente a frente com Allowais e tentou encobrir o goleiro, mas a arbitragem marcou impedimento.

Na volta do intervalo, o cenário mudou. O Uruguai aumentou o volume ofensivo, adiantou suas linhas e passou a controlar as ações. Viñas teve duas boas oportunidades nos primeiros minutos da segunda etapa, mas não conseguiu concluir com precisão. Aos 14 minutos, Ugarte acertou o travessão, mantendo a pressão uruguaia sobre a defesa saudita.

A insistência da equipe de Bielsa foi recompensada aos 35 minutos. Após cruzamento para a área, Viñas subiu para cabecear, o goleiro saudita se atrapalhou na defesa e Maxi Araújo aproveitou o rebote para empatar a partida. O gol confirmou o domínio uruguaio na etapa final e recolocou a seleção celeste no jogo.

Mesmo depois do empate, o Uruguai continuou no campo de ataque em busca da virada. Aos 47 minutos, Valverde recebeu após cobrança curta de escanteio e acertou um forte chute, obrigando o goleiro saudita a fazer grande defesa para preservar o empate nos acréscimos.

Com o resultado, as duas seleções somaram um ponto na abertura do Grupo H. O próximo compromisso do Uruguai será contra Cabo Verde, que segurou empate diante da Espanha. A partida está marcada para domingo (21), às 19h, pelo horário de Brasília. No mesmo dia, a Arábia Saudita enfrenta a Espanha às 13h.