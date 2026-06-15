Neymar fica fora de treino e não enfrenta o Haiti pela Copa

247 - Fora de mais uma atividade da seleção brasileira, Neymar não enfrentará o Haiti na sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O atacante não foi a campo na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (15), e passou por novos exames para acompanhar a evolução da lesão na panturrilha direita.

As informações são do Extra. Embora a previsão inicial de três semanas de recuperação esteja mantida, com prazo previsto para quarta-feira (17), o jogador ainda precisa cumprir uma etapa de transição física antes de voltar a treinar normalmente com o grupo. A avaliação do departamento médico é de que acelerar o retorno neste momento poderia aumentar o risco de reincidência da lesão.

A orientação atual é preservar Neymar para que ele esteja em melhores condições na fase de mata-mata. Por esse motivo, o plano da seleção é relacionar o atacante apenas na próxima etapa da competição. Contra a Escócia, ele só deve ser utilizado em caso de necessidade considerada extrema pela comissão técnica.

A expectativa era de que Neymar pudesse participar da atividade desta segunda-feira (15), mas o departamento médico entendeu que ainda não era o momento adequado para o retorno ao campo. A prioridade é evitar uma reincidência da lesão muscular sofrida há quase um mês, durante uma partida pelo Santos.

A reapresentação da seleção ocorreu no período da tarde, com foco no confronto contra o Haiti. Contando o treino desta segunda-feira (15), Carlo Ancelotti terá quatro atividades para definir a equipe que buscará a primeira vitória brasileira na Copa após o empate com Marrocos na estreia.

A ausência de Neymar não foi a única baixa no trabalho em campo. Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães também não participaram normalmente da atividade. Os três foram ao gramado apenas para acompanhar o treino e, segundo a CBF, fizeram uma programação separada em razão do desgaste físico acumulado no jogo contra Marrocos.

Raphinha foi o jogador da seleção brasileira que mais correu na estreia, com 11,6 quilômetros percorridos. Gabriel Magalhães apareceu como o terceiro atleta do Brasil com maior distância coberta, enquanto Bruno Guimarães ficou em quinto. O elenco recebeu folga no domingo e se reapresentou ao meio-dia desta segunda-feira (15).

O desempenho abaixo do esperado diante de Marrocos aumentou a pressão por ajustes na formação titular. Danilo pode ganhar espaço na defesa, em uma possível mudança no lugar de Ibañez. No setor ofensivo, Lucas Paquetá e Igor Thiago também terão suas permanências avaliadas após atuações discretas na primeira rodada.