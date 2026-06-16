Matheus Cunha elogia Endrick e Rayan na seleção brasileira: 'grandes talentos'

247 - Matheus Cunha, atacante da seleção brasileira, elogiou Endrick e Rayan ao comentar a concorrência no setor ofensivo do Brasil durante a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi dada ao jornal espanhol AS, divulgada nesta terça-feira (16).

Integrante do elenco comandado por Carlo Ancelotti, Matheus Cunha afirmou que Endrick está entre os principais nomes da nova geração brasileira. O jogador também citou Rayan ao falar sobre os talentos presentes no grupo convocado para o Mundial.

"Endrick é um jovem muito talentoso que trabalha duro todos os dias. Ele é um dos grandes talentos que temos na seleção, assim como Rayan", disse Matheus Cunha ao AS.

A declaração ocorre em meio à disputa por espaço no ataque da seleção. Endrick, que também integra o grupo brasileiro na Copa, é visto por Matheus Cunha como um jogador de grande potencial e dedicação diária nos treinamentos.

Além de comentar a presença dos jovens no elenco, Matheus Cunha falou sobre a convocação de Neymar. Segundo o atacante, a presença do camisa 10 na lista para a Copa do Mundo não representa surpresa, mesmo sem o jogador ter sido testado anteriormente por Ancelotti.

A avaliação de Matheus Cunha reforça o peso de Neymar dentro da seleção brasileira e, ao mesmo tempo, destaca a confiança do elenco em nomes mais jovens, como Endrick e Rayan, em um grupo que combina experiência e renovação no setor ofensivo.