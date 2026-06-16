Seleção do Irã enfrenta dificuldades para deixar EUA após primeira partida na Copa

247 - A seleção do Irã enfrentou dificuldades com as autoridades de imigração dos Estados Unidos logo após sua estreia na Copa do Mundo de 2026. De acordo com informações divulgadas pelas agências iranianas Isna e Fars nesta terça-feira (16), problemas relacionados a vistos e procedimentos migratórios afetaram o deslocamento da delegação após a partida contra a Nova Zelândia.

A equipe iraniana empatou com os neozelandeses na noite de segunda-feira (15), em Los Angeles. No entanto, a preparação para os próximos compromissos da competição foi marcada por contratempos envolvendo integrantes da delegação.

O caso mais delicado envolve o atacante Mehdi Torabi. Segundo as agências iranianas, enquanto os demais integrantes da seleção receberam vistos de múltiplas entradas para os Estados Unidos, o documento concedido ao jogador permite apenas uma única entrada no país. Diante da situação, a Federação Iraniana de Futebol iniciou procedimentos legais para obter uma nova autorização e assegurar a participação do atleta nos próximos jogos da equipe.

Além disso, durante o embarque da delegação rumo a Tijuana, no México, o atacante Mehdi Taremi e o integrante da comissão técnica Saeid Alhouei foram retidos no aeroporto. Conforme relataram as agências Isna e Fars, a dupla enfrentou um “atraso injustificado” nos procedimentos finais de verificação e liberação migratória.

Enquanto o restante do grupo já havia seguido viagem, representantes da Federação Iraniana de Futebol e autoridades locais permaneceram em negociações para resolver a situação. Até o momento da publicação das informações, não havia confirmação sobre o embarque de Taremi.

As dificuldades migratórias ocorrem em meio às restrições impostas pelas autoridades americanas à permanência da seleção iraniana durante a competição. Segundo o governo do presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, a equipe poderá ingressar em território americano apenas até 36 horas antes de cada partida.

De acordo com o embaixador do Irã no México, os vistos concedidos aos 26 jogadores autorizam apenas entradas temporárias nos Estados Unidos para treinamentos e jogos, impedindo uma estadia contínua durante o torneio.

A delegação iraniana chegou a Tijuana em 7 de junho e permanecerá concentrada na cidade mexicana durante a primeira fase da Copa do Mundo. Inicialmente, a equipe planejava instalar sua base em Tucson, no estado do Arizona, já que os três primeiros compromissos da seleção serão disputados em solo americano.

Entretanto, o conflito desencadeado após bombardeios coordenados por forças dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã provocou mudanças significativas na logística da equipe. A alteração dos planos também afetou torcedores iranianos que haviam organizado viagens para acompanhar a seleção durante a competição.

Apesar das dificuldades fora de campo, os iranianos seguem focados na disputa do Mundial após o empate na estreia diante da Nova Zelândia.