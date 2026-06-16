Argentina desafia tabu de 44 anos em estreia contra a Argélia na Copa

247 - A Argentina inicia sua caminhada na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), contra a Argélia, às 22h, no horário de Brasília, em Kansas City, nos Estados Unidos, tentando superar um histórico incômodo: nunca venceu sua estreia em Mundiais quando chegou à competição como atual campeã. As informações são da RFI.

O clima em Buenos Aires ainda está distante da euforia que marcou a conquista de 2022, quando milhões de argentinos tomaram as ruas da capital para celebrar o tricampeonato mundial. Com temperaturas abaixo de 10°C e poucas ruas decoradas, a cidade vive uma aparente apatia antes da estreia, embora a expectativa seja de que a torcida volte a ocupar os espaços públicos assim que a seleção entrar em campo.

O primeiro desafio da equipe argentina é encerrar uma escrita que dura 44 anos. Nas duas vezes anteriores em que disputou uma Copa do Mundo defendendo o título, a seleção perdeu logo na estreia. Em 1982, após a conquista de 1978, a Argentina foi derrotada pela Bélgica por 1 a 0. O resultado surpreendeu o futebol internacional, já que os argentinos eram considerados favoritos.

O mesmo cenário se repetiu em 1990. Quatro anos depois de levantar a taça no México, a Argentina estreou contra Camarões e voltou a perder por 1 a 0, em uma das maiores zebras da história das Copas. Nas duas derrotas, Diego Maradona estava em campo.

O retrospecto recente também serve de alerta. Em 2022, no Catar, a Argentina começou a campanha com uma derrota inesperada para a Arábia Saudita por 2 a 1. A queda na estreia, porém, não impediu a equipe liderada por Lionel Messi de se recuperar e conquistar o título após 36 anos de jejum.

Contra a Argélia, adversária que nunca enfrentou em Copas do Mundo, a seleção argentina terá a chance de romper a primeira das duas sequências negativas que cercam sua campanha. A segunda é ainda mais antiga e envolve a dificuldade de uma seleção conquistar dois Mundiais consecutivos.

Desde o Brasil de 1962, campeão no Chile após ter vencido também em 1958, nenhuma equipe conseguiu levantar a taça em duas edições seguidas. Antes disso, apenas a Itália havia alcançado o feito, com os títulos de 1934 e 1938.

A própria Argentina esteve perto de quebrar essa escrita em 1990, quando chegou à final, mas acabou derrotada pela Alemanha. O Brasil também teve a oportunidade em 1998, quatro anos após o tetra, mas perdeu a decisão para a França. Já os franceses estiveram próximos de repetir a conquista em 2022, mas caíram justamente diante dos argentinos na final do Catar.

Caso consiga defender o título, a Argentina chegará ao tetracampeonato mundial, igualando Itália e Alemanha na lista de maiores vencedores da Copa. Depois da estreia contra a Argélia, a equipe ainda enfrentará Áustria e Jordânia na fase de grupos.