Irã e Nova Zelândia empatam por 2 a 2 em jogo movimentado na Copa

247 - Em uma estreia movimentada pelo grupo G da Copa do Mundo de 2026, a Nova Zelândia esteve duas vezes à frente no placar, mas não conseguiu sustentar a vantagem diante do Irã, na segunda-feira (15), no SoFi Stadium, em Los Angeles. O confronto terminou em 2 a 2 e deixou a chave equilibrada já na primeira rodada.

A partida teve como destaque Elijah Just, chamado pela imprensa neozelandesa de “Messi da Nova Zelândia”, autor dos dois gols da equipe da Oceania. Pelo lado iraniano, Rezaeian e Mohebbi garantiram o empate em um confronto movimentado, que ainda teve pressão do Irã nos minutos finais em busca da virada.

O resultado deixou o grupo G equilibrado logo na rodada de abertura. Irã e Nova Zelândia somaram um ponto e ficaram à frente de Bélgica e Egito pelo número de gols marcados, já que belgas e egípcios empataram por 1 a 1 também na segunda-feira (15).

As duas seleções voltam a campo no domingo (21). O Irã enfrenta a Bélgica novamente em Los Angeles, enquanto a Nova Zelândia encara o Egito em Vancouver.

Elijah Just coloca a Nova Zelândia em vantagem

A Nova Zelândia começou melhor e abriu o placar logo aos 6 minutos. Após uma chance desperdiçada por Yousefi para o Irã, Elijah Just tabelou com Singh e Chris Wood antes de finalizar alto e fazer 1 a 0.

O gol embalou os neozelandeses, que ainda criaram novas oportunidades com Singh e Wood. O Irã demorou a responder, mas cresceu antes da pausa para hidratação e chegou perto do empate em finalização de Taremi na trave.

Depois da parada técnica, a seleção iraniana aumentou a pressão e empatou aos 31 minutos. Rezaeian partiu da direita para o meio, iniciou a jogada e apareceu na sobra dentro da área para tirar do goleiro Crocombe e deixar tudo igual.

Ainda no primeiro tempo, o Irã chegou a balançar a rede novamente, mas o gol de Nemati foi anulado por impedimento após cobrança de falta de Rezaeian.

Irã reage novamente no segundo tempo

Na etapa final, a Nova Zelândia voltou a ficar em vantagem com outro gol de Elijah Just. Aos 9 minutos, o camisa 11 recebeu de Singh, avançou, tabelou com Wood e superou o goleiro Beiranvand para marcar o segundo dele na partida.

A resposta iraniana veio aos 18 minutos. Ghoddos fez boa inversão de jogo para Rezaeian, que cruzou com precisão para Mohebbi subir livre na área e cabecear para o 2 a 2.

Depois do empate, o confronto ficou mais tenso, com entradas fortes e domínio territorial do Irã. A equipe iraniana manteve a posse de bola e rondou a área adversária, mas não conseguiu transformar a pressão em gol.

“Messi da Nova Zelândia” quase fez história

Elijah Just recebeu o apelido de “Messi da Nova Zelândia” ainda nas categorias de base, por características como baixa estatura, habilidade com a bola e domínio do pé esquerdo. Aos 26 anos, ele foi decisivo na estreia neozelandesa e quase conduziu a seleção à primeira vitória de sua história em Copas do Mundo.

Antes da edição de 2026, a Nova Zelândia havia disputado os Mundiais de 1982 e 2010, acumulando três derrotas e três empates.