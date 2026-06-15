Torcedores de Curaçao aceitam goleada com naturalidade e mantêm alegria com Copa do Mundo

Por Nick Said

HOUSTON, 15 Jun (Reuters) - Os torcedores de Curaçao devem ter acordado na manhã seguinte ainda um pouco abalados pela derrota por 7 x 1 para a Alemanha em sua estreia na Copa do Mundo no domingo, mas o resultado não abalou seu ânimo nem a alegria por esta primeira participação da pequena nação insular em um Mundial.

Curaçao é o menor país em população e área a se classificar para a Copa do Mundo e recebeu um duro golpe da eficiente seleção alemã.

Mas mesmo após a goleada, os torcedores permaneceram em seus lugares e aplaudiram os jogadores, torcendo e cantando.

Nos primeiros 38 minutos, eles mantiveram o empate em 1 x 1 com os alemães, depois que Livano Comenencia marcou o primeiro gol histórico de Curaçao em uma Copa do Mundo. Então, a chuva de gols começou.

“(Estou) muito orgulhoso porque somos a menor ilha, o menor país, e marcamos contra a Alemanha! Estamos muito felizes e muito, muito orgulhosos!”, disse o torcedor Otmar Cornelia à Reuters.

Outros acreditam que a participação no cenário mundial inspirará uma nova geração de jogadores no país, ou na diáspora, a praticar o esporte e sonhar que podem alcançar o que muitos consideravam altamente improvável.

“As crianças que assistem a este jogo sabem exatamente que o futuro não tem limites”, disse a torcedora Sandy Martina após a partida.

"Estou honrada, estou feliz, sou abençoada, comemoro Curaçao. Estamos novamente no mapa mundial. Marcamos nosso primeiro gol na Copa do Mundo. Estou orgulhosa, estou feliz e isso significa muito para mim, significa muito para minha nação."

Caroline Sluys viajou de Curaçao com seu filho para assistir à partida.

“Isso é muito divertido. É a primeira vez que Curaçao chega à Copa do Mundo e somos apenas uma pequena ilha de 150 mil habitantes. É incrível”, disse ela.

Curaçao volta a campo no sábado, quando enfrenta o Equador em Kansas City. A equipe encerra a fase de grupos contra a Costa do Marfim na Filadélfia, no dia 25 de junho.

(Reportagem de Nick Said; Reportagem adicional de Michael D Kahn)