Técnico da Tunísia entra para lista de demitidos durante Copa que inclui Parreira

Por Mark Gleeson

ATLANTA, 16 Jun (Reuters) - A demissão de Sabri Lamouchi do cargo de técnico da Tunísia após apenas uma partida na Copa do Mundo o coloca em uma lista indesejada que inclui um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do torneio.

O ex-jogador da seleção francesa Lamouchi foi demitido na segunda-feira, depois que a Tunísia sofreu uma goleada de 5 a 1 contra a Suécia em sua estreia no torneio.

Ele havia sido nomeado apenas em janeiro, substituindo Sami Trabelsi, que foi demitido após a eliminação do país norte-africano nas oitavas de final da Copa Africana de Nações, no Marrocos.

A Tunísia também demitiu Henryk Kasperczak após duas partidas na Copa do Mundo de 1998 na França, depois de perder para Inglaterra e Colômbia. Ali Selmi assumiu o comando na última partida, em que a equipe empatou em 1 a 1 com a Romênia, em Paris.

No mesmo torneio de 1998, Carlos Alberto Parreira foi demitido pela Arábia Saudita e Cha Bum-kun, pela Coreia do Sul.

Parreira também figura nas listas mais ilustres de conquistas em Copa do Mundo. Ele detém o recorde de maior número de participações como técnico em Copas do Mundo e, apenas quatro anos antes de os sauditas o demitirem após duas partidas, ele havia levado o Brasil ao título em 1994, nos Estados Unidos.

MOTIM DE JOGADORES

Em 1954, o técnico da Escócia Andy Beattie pediu demissão após a partida de estreia do torneio na Suíça, onde a equipe perdeu para a Áustria, enquanto o técnico da França Raymond Domenech praticamente não teve participação na última partida de sua equipe na Copa do Mundo de 2010, quando a França perdeu para a África do Sul em Bloemfontein.

Isso foi precedido por um motim dos jogadores que deixou Domenech sem autoridade na linha lateral.

Antes da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a Espanha demitiu Julen Lopetegui cerca de 48 horas antes da estreia, quando veio à tona que ele havia negociado para assumir o comando do Real Madrid após o torneio. Lopetegui está na Copa do Mundo de 2026 como técnico do Catar.