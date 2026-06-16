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      Argentina estreia contra a Argélia com Messi em campo na Copa; confira onde assistir

      Seleção argentina inicia campanha no Grupo J nesta terça-feira, em Kansas City

      Argentina estreia contra a Argélia com Messi em campo na Copa; confira onde assistir (Foto: Reuters)
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      247 - A Argentina estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 22h, pelo horário de Brasília, contra a Argélia, no Estádio de Kansas City, no Missouri, Estados Unidos. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo J, terá Lionel Messi entre os titulares, segundo a escalação divulgada.

      O confronto terá transmissão exclusiva da CazéTV pelo YouTube. A partida também poderá ser acompanhada em tempo real, com atualizações lance a lance.

      A presença de Messi aumenta a expectativa para a estreia argentina. O camisa 10 aparece entre os nomes confirmados para iniciar o jogo, em mais um capítulo de sua trajetória em Copas do Mundo. A seleção argentina entra em campo buscando largar bem na fase de grupos diante de uma Argélia que também inicia sua campanha no torneio.

      Pela escalação divulgada, a Argentina deve atuar com Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Facundo Medina e Rodrigo De Paul; Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez e Thiago Almada; Lionel Messi e Lautaro Martinez. A lista divulgada traz ainda Lautaro Martinez repetido entre os titulares.

      Do lado argelino, a equipe deve começar com Luca Zidane; Aissa Mandi, Rayan Ait-Nouri, Rafik Belghali e Ramy Bensebaini; Faris Chaibi, Boudaoui, Bentaleb e Maza; Gouiri e Hadj Moussa.

      A partida marca a abertura das campanhas das duas seleções no Grupo J. O jogo será disputado no Estádio de Kansas City, uma das sedes da Copa nos Estados Unidos, e está programado para começar às 22h, pelo horário de Brasília.

      Ficha técnica

      Argentina x Argélia
      Competição: Copa do Mundo
      Fase: 1ª rodada do Grupo J
      Data: terça-feira (16)
      Horário: 22h, pelo horário de Brasília
      Local: Estádio de Kansas City, Missouri, Estados Unidos
      Transmissão: CazéTV, no YouTube

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