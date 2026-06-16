Messi faz três gols e iguala Klose como o maior artilheiro de todas as Copas

247 - Lionel Messi viveu uma noite histórica pela Argentina na vitória sobre a Argélia, pela Copa do Mundo, na terça-feira (16). Aos 38 anos e 358 dias, o camisa 10 alcançou marcas inéditas, completou 200 partidas pela seleção argentina e voltou a escrever seu nome entre os maiores recordistas do futebol mundial.

Messi se tornou o primeiro jogador da história a atuar em seis edições diferentes da Copa do Mundo. O argentino disputou os Mundiais de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, superando uma barreira que até agora nenhum atleta havia alcançado em campo.

A marca poderá ser igualada por Cristiano Ronaldo, que tem estreia prevista por Portugal contra a RD Congo nesta quarta-feira (17). O goleiro mexicano Guillermo Ochoa também aparece entre os jogadores presentes em seis Copas, mas entrou em campo em apenas três edições, em 2014, 2018 e 2022, e ainda não atuou no Mundial de 2026.

Recordes de Messi pela Argentina

Além de ampliar sua presença histórica em Copas, Messi igualou Cristiano Ronaldo como um dos únicos jogadores a marcar gols em cinco edições diferentes do Mundial. O português, no entanto, ainda poderá se isolar novamente caso balance as redes nesta edição. Messi não marcou na Copa de 2010.

O gol contra a Argélia também colocou o argentino entre os jogadores mais velhos a marcar em uma Copa do Mundo. Com 38 anos e 358 dias, ele passou a ocupar a terceira posição dessa lista, atrás apenas do camaronês Roger Milla e do português Pepe.

A partida teve ainda um valor simbólico para a trajetória do camisa 10 com a seleção argentina. Messi chegou ao jogo de número 200 pelo país. Até aqui, soma 119 gols e 64 assistências, além dos títulos de duas Copas América e da Copa do Mundo de 2022.

Início agitado e gols anulados

A partida começou em ritmo intenso, com um gol anulado para cada lado antes dos 10 minutos. Pela Argentina, Enzo Fernández encontrou Lautaro Martínez na área. O centroavante ajeitou para Messi finalizar na saída do goleiro Luca Zidane, mas o camisa 10 estava em posição irregular.

Pouco depois, a Argélia respondeu em lance semelhante. Maza fez bom passe para Chaïbi, que bateu no canto de Dibu Martínez. A jogada, no entanto, também foi anulada por impedimento.

Mesmo com os lances invalidados no início, a noite ficou marcada pelos recordes de Messi e por mais um capítulo de sua longa trajetória pela seleção argentina. O camisa 10, campeão mundial em 2022, segue acumulando números expressivos em sua sexta participação em Copas.