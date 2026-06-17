Atacante titular da Costa do Marfim foi preso por manipulação de resultados às vésperas da Copa

247 - O atacante Elye Wahi, da seleção da Costa do Marfim, está no centro de uma investigação na França por suspeita de envolvimento em um esquema de manipulação de resultados esportivos. O jogador de 23 anos chegou a ser detido pelas autoridades francesas poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026, mas foi liberado após prestar depoimento. As informações foram reveladas pelo The Athletic, veículo do grupo The New York Times.

Segundo a reportagem, o caso apura se Wahi teria recebido de forma deliberada um cartão amarelo durante a partida entre Nice e Metz, disputada em 17 de maio pelo Campeonato Francês. A suspeita surgiu após a identificação de padrões considerados atípicos em apostas relacionadas especificamente à advertência do atacante durante o confronto.

Fontes ligadas à investigação afirmaram ao The Athletic que a Ligue de Football Professionnel (LFP), entidade responsável pela organização do futebol profissional francês, recebeu diversas notificações sobre movimentações suspeitas no mercado de apostas envolvendo a possibilidade de Wahi ser punido com cartão amarelo naquela partida.A prática investigada é conhecida como spot-fixing, modalidade de manipulação que envolve acontecimentos específicos dentro de uma partida, sem necessariamente interferir no resultado final do jogo.

Em nota enviada ao veículo americano, um porta-voz do Ministério Público de Marselha confirmou a existência da investigação.

“Podemos confirmar que um jogador de futebol de 23 anos, que compete na Ligue 1 francesa, foi preso em 29 de maio como parte de uma investigação aberta pelo Ministério Público de Marselha sobre alegações de fraude organizada, corrupção esportiva organizada, ocultação de produto de crime e lavagem de dinheiro", afirmou.

O representante acrescentou que o atleta foi liberado após ser ouvido pelas autoridades.b“Ele foi liberado após ser ouvido sob custódia policial. As investigações permanecem em andamento. O jogador não é membro da seleção francesa que participa da Copa do Mundo.”

De acordo com a apuração, Wahi foi detido em 29 de maio, logo após marcar dois gols na vitória do Nice por 4 a 1 sobre o Saint-Étienne, resultado decisivo para a permanência da equipe na elite do futebol francês. Apesar da detenção, ele não foi formalmente acusado de nenhum crime até o momento.

O lance que motivou a investigação ocorreu aos 35 minutos da partida contra o Metz, quando o atacante recebeu cartão amarelo após uma entrada dura sobre o defensor Sadibou Sané. O cartão teve consequências esportivas imediatas: por acumular cinco advertências ao longo da temporada, Wahi ficou suspenso do primeiro jogo do playoff contra o Saint-Étienne.

Na ausência do atacante, o Nice empatou sem gols na partida de ida. Três dias depois, já liberado para atuar, ele retornou ao time titular, marcou duas vezes na vitória por 4 a 1 e foi eleito o melhor jogador da partida.

Mesmo sob investigação, Wahi integrou a lista final da Costa do Marfim para a Copa do Mundo de 2026. O atacante foi titular na vitória marfinense por 1 a 0 sobre o Equador, em partida disputada na Filadélfia. Durante o confronto, acertou o travessão antes de ser substituído no segundo tempo. O gol da vitória foi marcado por Amad Diallo, atacante do Manchester United.

O jogador nasceu nos arredores de Paris, em 2003, e representou a França nas categorias de base antes de optar por defender a Costa do Marfim. A mudança de elegibilidade esportiva foi oficializada em março deste ano.

Revelado nas categorias de base do Caen, Wahi estreou profissionalmente pelo Montpellier e também passou por Lens e Marseille. Na temporada passada, transferiu-se para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Sem marcar gols na primeira metade da campanha, foi emprestado ao Nice em janeiro e contribuiu para a permanência do clube na Ligue 1 ao anotar cinco gols em 14 partidas do campeonato.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) foi procurada pelo The Athletic, mas não respondeu aos questionamentos sobre eventual conhecimento prévio da detenção do jogador nem sobre possíveis impactos do caso em sua participação na Copa do Mundo. A investigação segue em andamento na França.