Ancelotti treina com cinco mudanças para provável time titular de sexta-feira

247 - O técnico Carlo Ancelotti testou cinco alterações na Seleção Brasileira durante o treino desta quarta-feira (17), em preparação para o confronto contra o Haiti, marcado para sexta-feira (19), às 21h30, no horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

A nova formação indica mudanças em todos os setores da equipe em relação à estreia contra Marrocos. Danilo, Léo Pereira, Fabinho, Luiz Henrique e Igor Thiago aparecem entre os nomes testados pelo treinador para o provável time titular.

Na defesa, Danilo foi observado na lateral, ocupando a vaga de Ibañez. A zaga também teve alteração, com Léo Pereira no lugar de Gabriel Magalhães, que havia sido poupado por questões físicas na segunda-feira (15). Raphinha, também preservado naquela atividade, ficou fora da equipe inicialmente montada por Ancelotti.

No meio-campo, Fabinho entrou na vaga de Casemiro e deve formar dupla com Bruno Guimarães. A mudança sugere uma tentativa de dar mais equilíbrio ao setor em uma partida considerada importante para a reação brasileira no grupo.

No ataque, Luiz Henrique ganhou espaço entre os titulares, ao lado de Martinelli, Vini Jr. e Igor Thiago. A provável escalação da Seleção Brasileira tem Danilo, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Martinelli, Luiz Henrique, Vini Jr. e Igor Thiago. A posição de goleiro não foi informada.

O Brasil chega ao duelo contra o Haiti pressionado pelo início irregular na competição. A Seleção soma um ponto e aparece na terceira colocação do grupo. A Escócia lidera a chave, com três pontos, enquanto Marrocos também tem um ponto, mas fica à frente da equipe brasileira pelo critério disciplinar, por ter recebido menos cartões amarelos.

Neymar voltou a trabalhar com o grupo no CT do Red Bull New York, nesta quarta-feira (17), aumentando a expectativa sobre sua estreia na Copa do Mundo. Ainda assim, a tendência é que o camisa 10 não seja utilizado diante do Haiti.

A previsão é que Neymar faça sua primeira participação no Mundial contra a Escócia, na quarta-feira (24). O planejamento inicial é que ele atue por poucos minutos, como parte de um processo de preservação física para a sequência da competição.