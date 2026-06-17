Inglaterra e Croácia estreiam na Copa em primeiro duelo europeu

247 - Inglaterra e Croácia fazem sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 17h, pelo horário de Brasília, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo L.

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, N Sports, SBT, CazéTV e getv. O confronto também terá acompanhamento em tempo real, com atualização lance a lance.

A seleção inglesa inicia sua 17ª participação em Copas do Mundo com o objetivo de conquistar o segundo título de sua história. A única taça veio em 1966, quando o país sediou o torneio. Para a estreia, a Inglaterra conta com nomes de peso no elenco, como Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, Jude Bellingham, meia do Real Madrid, e Declan Rice, jogador do Arsenal.

Do outro lado, a Croácia disputa seu sétimo Mundial desde a independência do país e busca uma conquista inédita. A melhor campanha croata aconteceu em 2018, na Rússia, quando a equipe terminou como vice-campeã. A seleção chega ao torneio com jogadores experientes e conhecidos do futebol europeu, entre eles Luka Modrić, do Milan, além de Mateo Kovačić e Joško Gvardiol, dupla do Manchester City.

A equipe croata vem de derrota por 3 a 1 para a Seleção Brasileira em amistoso realizado na Data Fifa de março, resultado que antecedeu a preparação final para a Copa do Mundo.

Escalações prováveis

A Inglaterra deve ir a campo com Pickford; Konsa, OReilly, Stones e Reece James; Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Anthony, Madueke e Harry Kane.

A Croácia deve começar a partida com Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo e Vusokovic; Modric, Pasalic, Baturina e Sucic; Perisic e Peter Musa.

Onde assistir a Inglaterra x Croácia

TV: Globo, Sportv, N Sports e SBT.

YouTube: CazéTV e getv.

Tempo real: acompanhamento lance a lance.

Ficha técnica

Jogo: Inglaterra x Croácia.

Data: quarta-feira (17).

Horário: 17h, pelo horário de Brasília.

Local: Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

Competição: Copa do Mundo de 2026.

Fase: 1ª rodada do Grupo L.