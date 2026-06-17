Inglaterra e Croácia estreiam na Copa em primeiro duelo europeu
Seleções se enfrentam pelo Grupo L, com transmissão ao vivo em TV aberta, fechada e plataformas digitais
247 - Inglaterra e Croácia fazem sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (17), às 17h, pelo horário de Brasília, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo L.
A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, N Sports, SBT, CazéTV e getv. O confronto também terá acompanhamento em tempo real, com atualização lance a lance.
A seleção inglesa inicia sua 17ª participação em Copas do Mundo com o objetivo de conquistar o segundo título de sua história. A única taça veio em 1966, quando o país sediou o torneio. Para a estreia, a Inglaterra conta com nomes de peso no elenco, como Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, Jude Bellingham, meia do Real Madrid, e Declan Rice, jogador do Arsenal.
Do outro lado, a Croácia disputa seu sétimo Mundial desde a independência do país e busca uma conquista inédita. A melhor campanha croata aconteceu em 2018, na Rússia, quando a equipe terminou como vice-campeã. A seleção chega ao torneio com jogadores experientes e conhecidos do futebol europeu, entre eles Luka Modrić, do Milan, além de Mateo Kovačić e Joško Gvardiol, dupla do Manchester City.
A equipe croata vem de derrota por 3 a 1 para a Seleção Brasileira em amistoso realizado na Data Fifa de março, resultado que antecedeu a preparação final para a Copa do Mundo.
Escalações prováveis
A Inglaterra deve ir a campo com Pickford; Konsa, OReilly, Stones e Reece James; Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Anthony, Madueke e Harry Kane.
A Croácia deve começar a partida com Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo e Vusokovic; Modric, Pasalic, Baturina e Sucic; Perisic e Peter Musa.
Onde assistir a Inglaterra x Croácia
TV: Globo, Sportv, N Sports e SBT.
YouTube: CazéTV e getv.
Tempo real: acompanhamento lance a lance.
Ficha técnica
Jogo: Inglaterra x Croácia.
Data: quarta-feira (17).
Horário: 17h, pelo horário de Brasília.
Local: Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.
Competição: Copa do Mundo de 2026.
Fase: 1ª rodada do Grupo L.