Brasil precisa deixar de lado a negação após alerta dado por Marrocos, diz Danilo

Por Fernando Kallas

MORRISTOWN, Nova Jersey, 17 Jun (Reuters) - O lateral Danilo afirmou nesta quarta-feira que a seleção brasileira precisa encarar de frente as dificuldades vividas na Copa do Mundo, depois que o Marrocos deu à equipe do técnico Carlo Ancelotti um duro lembrete de que só tradição não ganha jogos.

O Brasil enfrenta o Haiti na Filadélfia nesta sexta-feira precisando dar uma resposta após estrear no Grupo C com um preocupante empate em 1 x 1 contra o Marrocos, salvo por um lampejo de brilhantismo individual de Vinícius Júnior depois que Ismael Saibari colocou a seleção africana na frente em um primeiro tempo em que o Brasil pareceu abalado e recuado.

O resultado aumentou o escrutínio sobre o italiano Ancelotti, cujas decisões de escalar Igor Thiago e Roger Ibáñez como titulares geraram críticas, enquanto os meio-campistas Casemiro e Lucas Paquetá tiveram dificuldades para se impor antes do intervalo.

Danilo, Fabinho e Matheus Cunha ajudaram o Brasil a melhorar após o intervalo, deixando Ancelotti diante de um dilema familiar em torneios: manter os titulares para garantir a coesão ou agitar o time e ver se algo dá certo.

“Todo time tem um núcleo de jogadores”, disse Danilo em entrevsosta coletiva nesta quarta-feira. “Há seis, sete ou oito jogadores que são titulares e sempre jogam. E há três ou quatro jogadores que sempre entram na rotação, dependendo da partida, do adversário e da estratégia."

“É assim que se joga futebol hoje em dia. As estratégias sempre mudam de acordo com o adversário”, afirmou.

Ancelotti manteve a escalação em segredo até duas horas antes do início da partida contra o Marrocos, mas Danilo disse que isso faz parte do futebol moderno, mesmo que nem todos os jogadores gostem do suspense.

“Hoje provavelmente já temos 80% da equipe definida para a partida de sexta-feira, e há três ou quatro jogadores cuja escalação ainda está em aberto”, disse.

O jogador disse que sua própria preparação não mudaria, quer fosse informado de que seria titular dias antes da partida ou minutos antes do início do jogo, embora outros possam precisar de mais certeza.

O Brasil, no entanto, precisa de menos incertezas em campo. O Haiti estreou com uma derrota por 1 x 0 para a Escócia, mas Danilo disse que o foco do Brasil deve ser interno.

"Precisamos ser claros sobre o primeiro tempo, a melhor maneira de crescer é encarar a realidade. Foi um primeiro tempo aquém para a seleção”, afirmou.

(Reportagem de Fernando Kallas)