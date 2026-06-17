Ronaldo chama Messi de maior da história após recorde em Copa

247 - A atuação de Lionel Messi na estreia da Argentina na Copa do Mundo nesta quarta-feira (16), com três gols na vitória sobre a Argélia, reforçou o peso histórico do camisa 10 nos Mundiais e provocou uma declaração enfática do ex-atacante Ronaldo Fenômeno sobre o lugar do argentino na história do futebol.

Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o ex-atacante brasileiro afirmou que o desempenho de Messi deveria encerrar as dúvidas sobre quem é o maior jogador de todos os tempos. Para Ronaldo, a regularidade do argentino ao longo da carreira e sua capacidade de decidir em grandes palcos tornam a comparação cada vez mais difícil de sustentar.

“Toda vez que Messi entra em campo, tudo se torna histórico e elegante. É hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua a ter um desempenho excepcional a cada temporada, e na Copa do Mundo, porém, ainda existem dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história”, afirmou Ronaldo.

O hat-trick contra a Argélia levou Messi a 16 gols em Copas do Mundo, igualando Miroslav Klose no topo da artilharia histórica da competição. O feito ampliou a lista de marcas do argentino no torneio e consolidou mais um capítulo de sua trajetória pela seleção argentina.

Messi também chegou à 27ª partida em Mundiais, tornando-se o jogador com mais jogos disputados na história da Copa. A marca reforça sua longevidade em alto nível e a presença constante em momentos decisivos da principal competição de seleções do futebol.

Além dos gols, o argentino ampliou sua participação direta em lances decisivos nos Mundiais. Com 16 gols e oito assistências, Messi alcançou 24 participações diretas em gols na competição. O número supera Pelé, que somava 21 participações diretas, com 12 gols e nove assistências.

Depois da vitória, Messi comentou a importância de aparecer ao lado de grandes nomes da história do futebol nas estatísticas da Copa do Mundo e citou Ronaldo, que durante anos ocupou posição de destaque entre os maiores artilheiros do torneio.

“É uma grande honra poder competir com todos esses grandes, incluindo Ronaldo, entre os jogadores que assisti. Ele foi um dos maiores jogadores de todos os tempos”, declarou Messi.

Ronaldo marcou 15 gols em Copas do Mundo e encerrou sua carreira como maior artilheiro da história do torneio. A marca foi superada posteriormente por Klose e agora foi alcançada por Messi, protagonista da vitória argentina sobre a Argélia e novamente centro das atenções no Mundial de 2026.