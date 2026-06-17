Sul-africano expulso por árbitro brasileiro pega gancho de três jogos

247 - O meia Themba Zwane, da África do Sul, foi suspenso por três partidas pelo Comitê Disciplinar da Fifa após ser expulso com cartão vermelho direto na derrota por 2 a 0 para o México, na abertura da Copa do Mundo de 2026. Com a punição, o jogador não voltará a atuar na fase de grupos.

Zwane foi expulso aos 39 minutos do segundo tempo no Estádio Azteca, na Cidade do México, depois de uma revisão do VAR. A arbitragem entendeu que o sul-africano levantou o braço de maneira irregular e atingiu o rosto do defensor Roberto Alvarado ao tentar avançar na entrada da área.

A decisão disciplinar da Fifa enquadrou o lance no artigo 14, parágrafo 1, alínea e, do Código Disciplinar da entidade. A sanção prevê três jogos de suspensão, mas ainda pode ser contestada pela África do Sul no Comitê de Apelação da Fifa.

O técnico Hugo Broos criticou a expulsão de Zwane, embora tenha afirmado compreender o primeiro cartão vermelho recebido pela seleção sul-africana na partida. Para ele, a segunda punição foi rigorosa.

“O segundo [cartão vermelho], podemos discutir. Foi o jogador mexicano que estava bloqueando o meu jogador. É a posição do árbitro, e também temos que aceitar, mas eu não acho [que foi para vermelho], foi muito leve para dar isso como cartão vermelho”, afirmou Broos.

Zwane havia entrado em campo como substituto pouco mais de 20 minutos antes da expulsão. A África do Sul já atuava com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, quando Sithole recebeu cartão vermelho. Com a nova expulsão, a equipe terminou a partida com nove jogadores.

O México também teve um atleta expulso nos acréscimos, quando César Montes recebeu cartão vermelho. A partida, disputada na quinta-feira (11), abriu a Copa do Mundo de 2026 e contou com mais de 80 mil torcedores no Estádio Azteca.

A suspensão tira Zwane dos próximos compromissos da África do Sul no Grupo A. A seleção sul-africana volta a campo nesta quinta-feira (18), contra a Tchéquia, em busca de recuperação após a derrota na estreia.

A Fifa informou que a punição aplicada ao jogador sul-africano se refere ao cartão vermelho direto recebido no duelo entre México e África do Sul, disputado no Estádio da Cidade do México. A entidade também registrou que a decisão está sujeita a recurso.