Gana vence Panamá em jogo truncado e com troca incomum de goleiro

247 - Em partida marcada por forte disputa física, a seleção de Gana venceu o Panamá nesta quarta-feira (17), em um duelo de pouca fluidez ofensiva e raras chances claras de gol. A equipe ganesa começou mais recuada, resistiu ao domínio panamenho nos primeiros minutos e precisou lidar com uma substituição incomum no gol logo na volta do intervalo.

O Panamá iniciou a partida com mais posse de bola e presença no campo de ataque. A equipe tentou controlar o ritmo do jogo e pressionar a saída de Gana, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em oportunidades reais. A seleção ganesa, por sua vez, manteve as linhas baixas e apostou em transições rápidas para tentar surpreender.

Apesar do melhor início panamenho, o goleiro Zigi foi pouco exigido. A única finalização no alvo nos primeiros minutos saiu sem grande perigo, facilitando a defesa do camisa 1 de Gana. A partida seguiu travada, com muitos duelos pelo meio-campo e pouca criatividade nas aproximações ofensivas.

A melhor chance do primeiro tempo veio aos 37 minutos. Jiovany Ramos aproveitou um rebote fora da área, ajeitou a bola e arriscou um chute forte, mas mandou para fora. O lance foi o momento de maior perigo do Panamá em uma etapa marcada por baixa precisão nas finalizações.

Gana respondeu apenas na reta final antes do intervalo. Após conseguir furar a marcação panamenha, a equipe construiu boa jogada que terminou com Senaya finalizando da entrada da área. O lateral, no entanto, pegou muito mal na bola e mandou na direção da bandeirinha de escanteio.

O primeiro tempo evidenciou as limitações ofensivas das duas seleções. Fora uma tentativa panamenha no início da partida, os goleiros praticamente não trabalharam. As jogadas de ataque foram prejudicadas por erros de passe, excesso de marcação e falta de pontaria.

Na volta para o segundo tempo, Gana fez uma alteração pouco comum: o goleiro Zigi foi substituído por Asare. O motivo da troca não ficou claro durante a transmissão. Na etapa inicial, Zigi havia saído algumas vezes do gol e se chocado com companheiros e adversários, chegando a receber atendimento médico em um dos lances.

Aos 5 minutos da etapa final, a transmissão mostrou Zigi no banco de reservas, acompanhando a sequência da partida. A cena aumentou a dúvida sobre as condições físicas do goleiro, embora não tenha havido confirmação de lesão.

Mesmo sem apresentar grande volume ofensivo, Gana se manteve organizada e conseguiu equilibrar o confronto após o começo mais agressivo do Panamá. A equipe africana fechou espaços perto da área, reduziu a circulação panamenha no último terço e encontrou mais estabilidade com o passar dos minutos.