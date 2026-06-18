Neymar não viaja com a seleção para jogo contra o Haiti

247 - A seleção brasileira realizou nesta quinta-feira (18) o último treinamento antes do confronto contra o Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade foi a definição de que Neymar não acompanhará a delegação na viagem para a Filadélfia, permanecendo em Nova Jersey para dar continuidade ao processo de recuperação física.

O camisa 10 da seleção segue evoluindo no tratamento e participou de parte das atividades com o restante do elenco. No entanto, a comissão técnica optou por mantê-lo em Nova Jersey para potencializar sua preparação visando os próximos compromissos do Brasil no torneio, especialmente o duelo contra a Escócia.

Durante o treinamento desta quinta-feira, Neymar esteve em campo ao lado dos companheiros nas atividades iniciais com bola. O atacante participou do aquecimento e de exercícios recreativos, como a tradicional roda de bobinho, integrando normalmente a primeira etapa dos trabalhos conduzidos pela comissão técnica.

Após esse período, o jogador seguiu para uma área separada do centro de treinamento para realizar exercícios físicos específicos, repetindo a programação adotada no dia anterior. O planejamento busca garantir uma recuperação completa do atleta para a sequência da competição.

Enquanto Neymar segue em tratamento, outras preocupações da comissão técnica foram amenizadas. O atacante Raphinha, do Barcelona, voltou a treinar com chuteiras e bola após superar as bolhas nos pés que haviam limitado sua participação nas atividades recentes.

Também participaram normalmente dos trabalhos o zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Casemiro. Ambos haviam relatado desconfortos físicos em treinamentos anteriores, mas não apresentaram restrições nesta quinta-feira.

Com os 26 jogadores convocados presentes em campo, a seleção encerrou a preparação antes da viagem para a Filadélfia, onde enfrentará o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h (horário de Brasília).