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      Neymar não viaja com a seleção para jogo contra o Haiti

      Camisa 10 segue cronograma físico nos Estados Unidos e mira retorno contra a Escócia; Raphinha volta a treinar normalmente

      Neymar após partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo - 13 de junho de 2026 (Foto: CAEAN COUTO)
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      247 - A seleção brasileira realizou nesta quinta-feira (18) o último treinamento antes do confronto contra o Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A principal novidade foi a definição de que Neymar não acompanhará a delegação na viagem para a Filadélfia, permanecendo em Nova Jersey para dar continuidade ao processo de recuperação física. 

      O camisa 10 da seleção segue evoluindo no tratamento e participou de parte das atividades com o restante do elenco. No entanto, a comissão técnica optou por mantê-lo em Nova Jersey para potencializar sua preparação visando os próximos compromissos do Brasil no torneio, especialmente o duelo contra a Escócia.

      Durante o treinamento desta quinta-feira, Neymar esteve em campo ao lado dos companheiros nas atividades iniciais com bola. O atacante participou do aquecimento e de exercícios recreativos, como a tradicional roda de bobinho, integrando normalmente a primeira etapa dos trabalhos conduzidos pela comissão técnica.

      Após esse período, o jogador seguiu para uma área separada do centro de treinamento para realizar exercícios físicos específicos, repetindo a programação adotada no dia anterior. O planejamento busca garantir uma recuperação completa do atleta para a sequência da competição.

      Enquanto Neymar segue em tratamento, outras preocupações da comissão técnica foram amenizadas. O atacante Raphinha, do Barcelona, voltou a treinar com chuteiras e bola após superar as bolhas nos pés que haviam limitado sua participação nas atividades recentes.

      Também participaram normalmente dos trabalhos o zagueiro Gabriel Magalhães e o volante Casemiro. Ambos haviam relatado desconfortos físicos em treinamentos anteriores, mas não apresentaram restrições nesta quinta-feira.

      Com os 26 jogadores convocados presentes em campo, a seleção encerrou a preparação antes da viagem para a Filadélfia, onde enfrentará o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h (horário de Brasília).

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