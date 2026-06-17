Dias de Calor e Guerra: Sem Neymar, Sem Problema?
Indagações e comentários após minha primeira semana cobrindo a seleção brasileira nos Estados Unidos
Foi uma primeira semana muito quente nos Estados Unidos. No centro de treinamento da seleção brasileira, há um caminhão de problemas para se resolver. Em meio à duras críticas em relação ao desempenho do time (pré e pós a estreia na copa), Carlo Ancelotti trabalha variações em seu esquema tático, Trump mente sobre um acordo de paz com o Irã, e Vini Jr. volta a ser decisivo pela seleção brasileira.
Terça, dia 16, pela manhã, flagramos Vini conversando com Ancelotti durante o treino. Sem Neymar. Mais uma vez, os “exames” apontaram que uma lesão de grau dois continua sendo uma lesão de grau dois — Neymar não está apto para jogar futebol, Bruno Formiga. No sábado, a seleção brasileira estreou em copa do mundo sem o craque pela primeira vez em 12 anos. E Vinícius Jr. decidiu o jogo pelo Brasil.
Agora em Morristown, Nova Jersey, sob sóis de quase quarenta graus, Ancelotti conversa com Vini, o craque do time, enquanto o Brasil elege novas polêmicas noticiáveis.
No sábado, 13 de junho de 2026, a seleção brasileira estreou na copa do mundo. O time, pouco inspirado, arrancou um empate da seleção do Marrocos, uma das grandes seleções da copa.
O torcedor brasileiro, que não precisa de muito para acreditar no delírio do hexacampeonato, se viu mais rabugento do que o normal após o apito final. O comentarista da TNT, Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR, condenou até os jornalistas pelo resultado (ele mesmo, inclusive), e pediu uma investigação sobre Carlo Ancelotti e a CBF, para que se averigue a razão pela qual Endrick não é escalado com mais frequência.
VSR está nos Estados Unidos, cobrindo a seleção. É um dos vários jornalistas que esbarro durante os treinos em Nova Jersey. Me sinto às vezes como se estivesse em um parque de diversão: conversando com PVC, fazendo amizade com PV, e esbarrando sem parar em VSR. Chamei até o Alex Escobar de Lédio…
Dentre as conversas que ouço ali, Endrick fez parte de muitas. Não penso que o Ancelotti esteja só sendo chato em relação a ele. Gosto de lembrar que Ancelotti foi o técnico que deu chances cedo para Vinícius Jr. e Rodrygo no Real Madrid, para Kaká no Milan, e Richarlison no Everton. Já foi técnico dos grandes times da Europa, e do Everton. Não o vejo como um técnico implicante ou inflexível. Mas após o primeiro jogo da copa, muitos no Brasil se convenceram de que a seleção talvez esteja à mercê de um Dorival que parla…
Na estreia, Ancelotti montou um time pensando no sistema defensivo. Escalou um zagueiro na lateral (Roger Ibáñez), um atacante para marcar zagueiro (Igor Thiago), e sacou, no intervalo, os dois jogadores que complicaram a defesa: os amarelados Ibáñez e Casemiro. Ancelotti pediu para o torcedor brasileiro prestar atenção na defesa, dando a Vini a liberdade que precisa para fazer gols. Mas como bons brasileiros que somos, preferimos ficar no ataque.
Aí entra o Endrick (ou fica no banco, no caso), que é símbolo de uma discussão muito maior sobre a seleção do time — é uma discussão que começou na convocação.Assistindo à convocação — aquele evento cafona, multi-estrelado, saco-puxado, pouco interessante — me senti um pouco ofendido quando ouvi o nome de “Neymar.” Não tanto pela pessoa que é (ser humano pouco notável), mas principalmente porque não joga futebol com alguma consistência a dois anos. Neymar nestas últimas temporadas, pós-copa de 2022, passou um terço do tempo na Arábia, um terço na banheira de gelo, e um terço na farra. Mas para o craque o tempo não passa. Se imagina na terra do nunca, como o jogador que um dia já foi, descolado da realidade. É mais um bilionário, agenciado pelo pai, favorecido pela grande mídia, adorado por pelo menos metade dos brasileiros que bebem detergente. É favorito dos tabloides e das revistas de fofoca. Neymar, nos últimos anos, viveu mais a vida de uma socialite do que a de um jogador profissional de futebol. Mas mesmo assim foi convocado para copa. O Casagrande, daqui de Nova Iorque, o acusou de ter feito de tudo para não ser convocado.
Na concentração, Neymar é mantido longe da imprensa, trancado a sete chaves. Os diretores de comunicação da CBF são muito bem treinados, muito atentos às tradições brasileiras, e bem enturmados com os veículos de comunicação. Vazamentos sobre suposta amante de Samir Xaud à parte, os diretores de imprensa da CBF vazam o que querem, quando querem. Durante a coletiva de Ibáñez, a pergunta mais feita ao zagueiro, foi sobre sua conversão, dentro do Ancelottismocontemporâneo, de zagueiro para lateral-direito. Ibáñez, ou Íba, como o chamam seus companheiros, estava bem treinado na resposta: não vazou nada.
Contra o Marrocos pareceu nervoso. Não só ele, Gabriel Magalhães também. E acabou sacado no intervalo pelo experiente Danilo, que, pela primeira vez em copa, pareceu leve na posição.
Não esperava muito do jogo contra o Marrocos. Jogamos contra uma grande seleção, semi-finalista da última copa, e melhor do que as últimas seleções que eliminaram o Brasil de copas — a Bélgica de 18, e a Croácia de 22. Marrocos é uma grande seleção, e conversando com marroquinos em Nova Iorque, vejo a crença de todo um país na sua seleção. E o Brasil empatou o jogo. Ao final, me senti aliviado.Dentre poucos pontos positivos da estreia — Vini foi decisivo; jogamos bem sem o Casemiro pela primeira vez em 8 anos; Matheus Cunha, Luiz Henrique, e os 2 Danilos entraram confiantes — e vários negativos — muitos jogadores estavam nervosos; o meio de campo tende a perder protagonismo quando Ancelotti escala só dois volantes; Casemiro foi um abismo onde as jogadas morriam; Raphinha foi um dos piores em campo — da boca dos comentaristas de sofá e internet, ficou claro que o maior erro de Ancelotti (quiçá da historia) foi não começar com Endrick.Segundo apurações do UOL, a comissão técnica entende que falta à Endrick disciplina tática. Mas não veem isso como uma falha existencial do jogador, é simplesmente algo a ser trabalhado. Se isso é explicação suficiente para mantê-lo no banco, não sei dizer. Creio que a convocação de Neymar, e suas impossibilidades físicas, reforçam algumas preguiças narrativas: na falta de um herói nacional, o caso Endrick (ou Endrick-gate, como diriam os estadunidenses) se tornou a segunda maior fonte de notícias dentro da concentração.
Durante o jogo, ouvimos de Neymar, ou melhor, lemos de seus lábios enquanto conversava com Samir Xaud, que estaria finalmente no seu peso ideal: 68 quilos. Mas já está fora do jogo do Haiti também. Neymar talvez tenha sido convocado para a copa por questões extra-campais. Sejam estas comerciais, de liderança, ou entretenimento, sua presença na delegação indica uma aposta no hexa. A CBF vende a Copa de 2026 como uma chance de acreditar novamente. Trouxeram Ancelotti também por isso.
Acredito no talento de Endrick. Acho que nele Ancelotti guarda uma arma secreta. Após a estreia, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, comparou o italiano com Telê Santana: um técnico que, às pressas, assumiu a seleção antes da copa, e teve de montar seu time durante o torneio. Torço para que Ancelotti exerça o pragmatismo pelo qual é conhecido. Quando estive no Rio de Janeiro, durante o carnaval, ouvi que Ancelotti estava animado para assistir aos desfiles da Sapucaí. Deixou o desfile prezando o relógio do carnaval brasileiro — onde tudo acontece ao seu tempo.
Em 2026, não acho que tenhamos problemas sem concerto. Essa copa será mais longa, com 8 jogos possíveis para aqueles que chegarem às semifinais. As anteriores tiveram só 7. Não quero uma seleção que queime a largada. Gosto da possibilidade de melhorarmos durante a competição. Acredito que Ancelotti, pragmático e italiano como é, partilhe desse desejo também. E torço para que o torcedor brasileiro possa abraçar o craque em campo, Vinícius Jr., ao invés de ficar buscando o salvador da pátria no banco.
Veja na minha anotação a possível escalação contra o Haiti (jogo será na sexta-feira, 19/06/2026, às 21:30 horário de Brasília):
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.