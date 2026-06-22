Alisson é poupado e Neymar treina antes de Brasil x Escócia

247 - Neymar treinou com o grupo da seleção brasileira nesta segunda-feira (22), em Miami, na antevéspera do duelo contra a Escócia, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Alisson, por sua vez, não foi a campo e realizou controle de carga na academia, sem causar preocupação para a partida. As informações são do UOL.

A atividade comandada por Carlo Ancelotti, segundo o UOL, teve apenas 15 minutos abertos à imprensa e foi marcada também por conversas reservadas do treinador durante a preparação para o confronto com os escoceses.

Neymar participou normalmente da parte do treino acompanhada pelos jornalistas. O trabalho foi dividido entre jogadores com e sem coletes, e o camisa 10 integrou o grupo que também contou com Danilo Santos, Endrick, Marquinhos, Douglas Santos, Fabinho, Vini Jr., Rayan, Ibanez, Bremer, Matheus Cunha e Casemiro.

A presença de Neymar em campo reforça a sequência de atividades do atacante com os companheiros antes do terceiro compromisso brasileiro na fase de grupos. A seleção se prepara em Miami para enfrentar a Escócia, em partida considerada importante para a definição do Grupo C.

Alisson foi a única ausência no gramado. O goleiro permaneceu na academia para um trabalho de controle de carga, procedimento comum em períodos de jogos próximos. Apesar da preservação, ele não preocupa a comissão técnica para o confronto.

Os demais titulares que atuaram contra o Haiti participaram normalmente da atividade. A movimentação desta segunda-feira (22) foi mais um passo da seleção na reta final de preparação sob o comando de Ancelotti, que segue ajustando a equipe para o jogo contra os escoceses.