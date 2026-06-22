Ancelotti planeja Neymar centralizado e evita pressa por retorno na Copa

247 - Carlo Ancelotti pretende utilizar Neymar em uma função centralizada no ataque da seleção brasileira durante a Copa, mas a comissão técnica ainda trata com cautela a possibilidade de retorno do jogador aos gramados. As informações são de reportagem do UOL.

O técnico da seleção já deixou claro que não vê Neymar atuando aberto pelos lados do campo. A ideia do treinador é aproveitá-lo como atacante ou segundo atacante, em uma faixa mais próxima da área e com liberdade para participar da criação e da finalização das jogadas.

“O Neymar tem que jogar por dentro do campo, não pode jogar por fora. Ele não vai jogar como extremo (ponta), vai jogar por dentro do campo, como atacante ou segundo atacante. É a posição que hoje jogaram o Vinicius e o Raphinha. (Neymar vai jogar) em uma dessas posições”, afirmou Ancelotti, em 31 de maio, após o amistoso preparatório contra o Panamá, no Maracanã.

O cenário para uma eventual utilização de Neymar ganhou novo elemento depois da lesão de Raphinha. O atacante do Barcelona deixou o campo machucado na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, na Filadélfia, na sexta-feira (19), e deve voltar apenas na fase mata-mata da Copa. Ele ocupava justamente uma das funções apontadas por Ancelotti como possíveis para Neymar.

Ainda assim, a comissão técnica brasileira não trabalha, neste momento, com a ideia de uma disputa imediata de Neymar por uma vaga entre os titulares. A prioridade é evitar qualquer risco de nova lesão e conduzir o retorno do jogador de forma gradual.

Vinicius Jr. segue como principal referência ofensiva da seleção no Mundial e não deve sair da equipe. Uma alternativa, porém, seria deslocá-lo para uma faixa mais aberta pela esquerda, abrindo espaço para Neymar atuar centralizado. Essa função foi ocupada por Igor Thiago na estreia contra o Marrocos e por Matheus Cunha diante do Haiti.

Nos bastidores, Neymar tem intensificado a preparação durante a Copa. O jogador realiza atividades em dois e até três períodos, combinando tratamento da lesão com exercícios físicos voltados a força, explosão e resistência. O cuidado da seleção, porém, é para que a recuperação não seja acelerada além do necessário.

Por isso, caso Neymar seja utilizado contra a Escócia, a tendência é que entre por poucos minutos. O Brasil enfrenta a seleção escocesa na quarta-feira (24), às 19h, pelo horário de Brasília, em Miami.