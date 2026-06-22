Argentina vence a Áustria com dois gols de Messi pela Copa

247 - A seleção argentina venceu a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira (22), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, e confirmou sua força na segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Lionel Messi decidiu a partida com dois gols, um em cada tempo, e ampliou sua marca histórica no torneio, chegando a 18 gols em Copas.

Mesmo após desperdiçar um pênalti, Messi manteve o protagonismo da partida. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o camisa 10 abriu o placar e colocou a seleção argentina em vantagem diante de uma equipe austríaca organizada defensivamente e comandada por Ralf Rangnick.

A equipe de Lionel Scaloni iniciou o jogo com Emiliano Martínez no gol; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Facundo Medina na defesa; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández no meio-campo; Thiago Almada, Messi e Lautaro Martínez no ataque.

Do outro lado, a Áustria começou com Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso e David Alaba; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Konrad Laimer, Paul Wanner e Marcel Sabitzer; além de Michael Gregoritsch como referência ofensiva.

O jogo teve cartões amarelos para Posch e Laimer, pela Áustria, e Medina e Paredes, pela Argentina. A equipe sul-americana controlou os momentos decisivos e contou novamente com a capacidade de definição de seu principal jogador.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 49 minutos, Messi insistiu dentro da área após finalizações bloqueadas pela defesa austríaca. Na sequência, chutou forte, a bola passou por baixo dos defensores e entrou, fechando a vitória argentina por 2 a 0.

Com o resultado, a Argentina ganhou força na disputa do Grupo J e chegou à última rodada da fase de grupos embalada por mais uma atuação decisiva de Messi, que segue ampliando seus números na história das Copas.

Ficha técnica

Argentina 2 x 0 Áustria.

Data e horário: segunda-feira (22), às 14h, pelo horário de Brasília.

Competição: Copa do Mundo, segunda rodada do Grupo J.

Local: AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, Estados Unidos.

Árbitro: Amin Mohamed, do Egito.

Assistentes: Mahmoud Abouelregal e Ahmed Hossam Taha.

VAR: Khamis Almarri, do Catar.

Gols: Lionel Messi, aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 49 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Posch, Medina, Laimer e Paredes.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Facundo Medina (Tagliafico); Rodrigo De Paul (Paredes), Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Thiago Almada (Julián Álvarez), Lionel Messi e Lautaro Martínez (N. González). Técnico: Lionel Scaloni.

Áustria: Alexander Schlager; Stefan Posch (A. Prass), Kevin Danso e David Alaba (Friedl); Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid (Wimmer), Konrad Laimer, Paul Wanner (Arnautovic) e Marcel Sabitzer; Michael Gregoritsch (Chukwuemeka). Técnico: Ralf Rangnick.

Expectativa tomou conta dos torcedores na internet

A repercussão em torno de Argentina x Áustria também se refletiu no ambiente digital. Dados do Google Trends registraram aumento repentino de buscas relacionadas à partida no buscador, indicando o crescimento do interesse dos torcedores pelo confronto válido pelo Grupo J da Copa do Mundo.