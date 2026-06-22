Messi supera Klose e se torna maior artilheiro da história das Copas
Craque argentino chegou a 17 gols em Mundiais ao marcar contra a Áustria, mesmo após perder pênalti no primeiro tempo
247 - O meia argentino Lionel Messi se tornou nesta segunda-feira (22) o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar pela Argentina contra a Áustria. O gol levou o camisa argentino a 17 bolas na rede em Mundiais, duas a mais que o ex-atacante alemão Miroslav Klose.
A marca encerra um ciclo de 12 anos de liderança de Klose na artilharia das Copas. O alemão havia superado Ronaldo em 2014, ao marcar na vitória da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1.
Messi chegou ao recorde ainda no primeiro tempo da partida. Antes do gol histórico, o argentino desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas se recuperou aos 38 minutos, quando acertou um chute da entrada da área para balançar as redes.
O feito acrescenta mais um recorde individual à trajetória de Messi pela seleção argentina. Protagonista de uma carreira marcada por conquistas e marcas expressivas, o meia voltou a ampliar seu peso histórico no futebol ao assumir a liderança isolada da artilharia das Copas.