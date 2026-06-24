247 - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deve escalar Rayan como titular contra a Escócia nesta quarta-feira (24), em Miami, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O atacante é o favorito para ocupar a vaga de Raphinha, que está machucado, e dar mais amplitude ao lado direito da equipe.

As informações são de reportagem do UOL. A partida está marcada para as 19h, no horário de Brasília, e a tendência é que a entrada de Rayan seja a única alteração em relação ao time que enfrentou o Haiti na rodada anterior.

A provável escalação do Brasil tem Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha; Rayan e Vini Junior.

A escolha por Rayan indica que Ancelotti pretende manter a estrutura da seleção, sem mudar o desenho coletivo da equipe. A alteração ocorre por necessidade, diante da lesão de Raphinha, mas preserva a ideia de ocupação dos lados do campo.

Pelo perfil de jogo, Rayan oferece ao Brasil uma opção mais aberta pelo lado direito. O atacante tende a atuar próximo à linha lateral, buscar a linha de fundo e ampliar o campo ofensivo da seleção. A característica é considerada importante para manter o equilíbrio do time, especialmente em uma formação que depende da profundidade pelos corredores.

A dúvida de Ancelotti estava entre Rayan e Luiz Henrique. A tendência, porém, é que o treinador opte pelo jogador capaz de dar mais largura ao ataque. Luiz Henrique tem uma característica diferente, com mais força física e movimentação em direção ao centro do campo.

A ausência de Raphinha exige um ajuste específico no setor direito. No jogo anterior, o atacante cumpriu a função de dar profundidade e sustentação ofensiva por aquele lado. Com Rayan, Ancelotti busca recompor essa dinâmica sem mexer de forma ampla na equipe.

No meio-campo, a tendência é de manutenção do trio formado por Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, com Matheus Cunha também entre os titulares. A estrutura preserva Casemiro como referência à frente da defesa, enquanto Bruno Guimarães e Paquetá ajudam na construção das jogadas.

Pela esquerda, Vini Junior segue como principal opção ofensiva. A presença de Matheus Cunha ajuda na recomposição por aquele setor e pode liberar o atacante do Real Madrid para se concentrar mais nas ações de ataque.

Mesmo com Casemiro e Douglas Santos pendurados, Ancelotti não deve poupar jogadores. Caso recebam cartão amarelo diante da Escócia, os dois ficam fora da próxima fase. Ainda assim, a tendência é que ambos sejam mantidos entre os titulares.

O Brasil entra em campo em Miami com a missão de confirmar sua força na fase de grupos e avançar com uma formação próxima daquela considerada ideal por Ancelotti. A principal novidade, portanto, deve ser Rayan, escolhido para ocupar a vaga de Raphinha e manter a amplitude ofensiva pelo lado direito.