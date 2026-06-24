Messi mantém portas abertas para a Copa de 2030 e afasta aposentadoria: “enquanto eu puder contribuir”

247 - Lionel Messi não pretende encerrar a carreira tão cedo. Em entrevista concedida após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Áustria pela Copa do Mundo de 2026, o astro argentino afirmou que continuará atuando enquanto sentir que pode ajudar sua equipe e deixou em aberto a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030.

No dia em que completou 39 anos, Messi afirmou que ainda não pensa no próximo Mundial, mas ressaltou que seguirá jogando enquanto estiver em boas condições físicas e puder contribuir dentro de campo.

“Vou continuar por algum tempo. Enquanto puder contribuir, me sentir bem fisicamente e ajudar meus companheiros, vou continuar jogando”, declarou o camisa 10 aos argentinos Marley e Ian Lucas.

Questionado sobre a chance de participar da Copa de 2030, o capitão da seleção argentina não descartou a possibilidade, embora tenha enfatizado que seu foco está totalmente voltado para o presente.

“Não sei. A verdade é que não estou pensando nisso agora. Parece um pouco distante. Mas, como eu disse, vivo um dia de cada vez e focado no presente”, afirmou.

O desempenho de Messi na atual edição da Copa do Mundo reforça o motivo pelo qual a discussão sobre sua permanência em alto nível continua em pauta. O argentino começou o torneio em grande forma, marcando três gols na estreia contra a Argélia e balançando as redes mais duas vezes diante da Áustria.

Com cinco gols em apenas duas partidas, Messi alcançou uma marca histórica ao se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, somando 18 gols no torneio. O craque também ampliou outro recorde importante: é o jogador com mais partidas disputadas em Mundiais, com 28 jogos.

Além dos números expressivos, o camisa 10 tem sido decisivo para a campanha argentina. Até o momento, todos os gols da seleção na Copa de 2026 foram marcados por ele.

Já classificada para a fase mata-mata e garantida na liderança de seu grupo, a Argentina volta a campo no próximo sábado, às 23h (horário de Brasília), quando enfrenta a Jordânia. A equipe asiática, por sua vez, já não tem chances de avançar na competição.