Mbappé supera Ronaldo e entra no top 3 de artilheiros das Copas

247 - O atacante francês Kylian Mbappé alcançou nesta segunda-feira (22) uma das marcas mais expressivas de sua carreira pela seleção da França ao marcar dois gols contra o Iraque, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, chegar a 16 gols em Mundiais e ultrapassar Ronaldo Fenômeno na lista dos maiores artilheiros da história da competição.

A atuação teve peso simbólico adicional porque ocorreu no 100º jogo de Mbappé pela seleção francesa. O camisa 10 consolidou sua posição entre os principais nomes da história das Copas e passou a ocupar a terceira colocação no ranking histórico de goleadores do torneio, atrás de Lionel Messi e Miroslav Klose, conforme a lista publicada.

O primeiro gol saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. Michael Olise encontrou Mbappé livre na entrada da área, e o atacante finalizou de perna esquerda para abrir o placar para a França. Com o lance, o francês chegou inicialmente a 15 gols em Copas do Mundo, igualando a marca de Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e mundial.

Mbappé voltou a marcar ainda na partida e chegou aos 16 gols em Mundiais. Com isso, deixou Ronaldo para trás, alcançou o mesmo número de gols de Miroslav Klose e assumiu lugar de destaque no grupo dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. A marca reforça a trajetória do francês como um dos jogadores mais decisivos de sua geração em torneios de seleções.

O feito também amplia a relevância de Mbappé na história recente da seleção francesa. Desde sua estreia em Copas, o atacante se firmou como referência ofensiva da equipe e acumulou gols em momentos importantes, passando a figurar ao lado de nomes consagrados do futebol mundial.

Ranking dos maiores artilheiros das Copas do Mundo

Lionel Messi, Argentina: 18 gols. Miroslav Klose, Alemanha: 16 gols. Kylian Mbappé, França: 16 gols. Ronaldo, Brasil: 15 gols. Gerd Müller, Alemanha: 14 gols. Just Fontaine, França: 13 gols. Pelé, Brasil: 12 gols.

Entre os nomes do ranking, Just Fontaine segue como protagonista de uma das marcas mais impressionantes da história do torneio. O francês marcou seus 13 gols em uma única edição da Copa do Mundo, em 1958, feito que permanece como um dos recordes mais difíceis de serem superados na competição.

A nova posição de Mbappé também recoloca em evidência a disputa pela artilharia histórica das Copas. Com 16 gols, o atacante francês fica a dois de Lionel Messi, que lidera a lista com 18, de acordo com o ranking informado. A sequência da França no Mundial de 2026 pode ampliar ainda mais a possibilidade de o camisa 10 se aproximar do topo da classificação.