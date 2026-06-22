França supera Iraque após paralisação por tempestade e grande exibiçãode Mbappé na Copa

247 - A França confirmou seu favoritismo diante do Iraque pela Copa do Mundo de 2026 e venceu com atuação decisiva de Kylian Mbappé, que marcou duas vezes, superou Ronaldo em número de gols no Mundial e comandou o ataque francês em uma partida marcada por forte chuva na Filadélfia, nesta segunda-feira (22).

A seleção francesa começou o jogo em ritmo intenso e precisou de apenas 13 minutos para abrir o placar. Mbappé recebeu passe de Michael Olise na entrada da área, ajeitou para a perna esquerda e acertou um forte chute no ângulo do goleiro Basil, colocando os Bleus em vantagem ainda no início da partida.

O gol consolidou o domínio francês nos primeiros minutos. A equipe passou a pressionar o Iraque no campo de defesa, dificultando a saída de bola da seleção asiática e reduzindo as opções de contra-ataque. Aymen Hussein, principal referência ofensiva iraquiana, chegou a ser uma alternativa para bolas longas, mas sentiu uma lesão e deixou o campo durante a parada para hidratação.

O Iraque teve sua melhor chance aos 26 minutos, quando Doski avançou pelo lado esquerdo e cruzou na segunda trave. Al-Hamadi, que havia acabado de entrar, subiu mais alto que a defesa francesa, mas desviou para fora. Pouco depois, a intensidade da partida caiu em meio a uma chuva forte, que deixou o jogo mais travado a partir dos 36 minutos.

Mesmo com amplo controle da posse e das ações ofensivas, a França passou a pecar pelo excesso de preciosismo. O quarteto de ataque tentou resolver em jogadas individuais, mas produziu poucas finalizações realmente perigosas. A principal delas saiu aos 39 minutos, quando Olise interceptou um passe errado de Ismail na intermediária e arriscou de primeira, em tentativa de cobertura que lembrou o histórico lance de Pelé que quase terminou em gol.

Na etapa final, Mbappé voltou a ser decisivo. Aos 8 minutos, Tahseen errou um passe dentro da própria área, Dembélé recuperou a bola e serviu o camisa 10. Livre, o atacante francês apenas completou para o gol, ampliando a vantagem e alcançando uma marca simbólica ao superar Ronaldo em gols marcados em Copas do Mundo.

O segundo gol francês praticamente encerrou qualquer possibilidade de reação do Iraque. A seleção asiática teve muita dificuldade para manter a posse de bola e quase não conseguiu incomodar o goleiro Mike Maignan, que passou boa parte do segundo tempo como espectador.

Com Mbappé em destaque e domínio territorial durante quase toda a partida, a França reforçou sua força ofensiva no Grupo I e confirmou a superioridade técnica diante de um Iraque que encontrou poucos espaços para reagir depois da pressão inicial dos Bleus.