Segundo tempo de França x Iraque na Filadélfia é adiado por tempestade
Partida na Filadélfia teve intervalo prolongado após alerta meteorológico, e Fifa indicou prazo mínimo para retomada do jogo
FILADÉLFIA, 22 Jun (Reuters) - O início do segundo tempo da partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo foi adiado devido a tempestades, disse a Fifa nesta segunda-feira.
Um porta-voz da Fifa afirmou que a partida seria retomada pelo menos 30 minutos após o início do intervalo.
(Reportagem de Julien Pretot)