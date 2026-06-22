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      Segundo tempo de França x Iraque na Filadélfia é adiado por tempestade

      Partida na Filadélfia teve intervalo prolongado após alerta meteorológico, e Fifa indicou prazo mínimo para retomada do jogo

      Imagem geral dos torcedores deixando as arquibancadas enquanto um alerta meteorológico é exibido no telão durante o intervalo - 22 de junho de 2026 (Foto: Bernadett Szabo)
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      FILADÉLFIA, 22 Jun (Reuters) - O início do segundo tempo da partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo foi adiado devido a tempestades, disse a Fifa nesta segunda-feira.

      Um porta-voz da Fifa afirmou que a partida seria retomada pelo menos 30 minutos após o início do intervalo.

      (Reportagem de Julien Pretot)

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