Segundo tempo de França x Iraque na Filadélfia é adiado por tempestade

FILADÉLFIA, 22 Jun (Reuters) - O início do segundo tempo da partida da França contra o Iraque pela Copa do Mundo foi adiado devido a tempestades, disse a Fifa nesta segunda-feira.

Um porta-voz da Fifa afirmou que a partida seria retomada pelo menos 30 minutos após o início do intervalo.

(Reportagem de Julien Pretot)