Delegação do Irã da Copa do Mundo diz que sofreu atraso em aeroporto dos EUA

24 Jun (Reuters) - Autoridades norte-americanas “causaram problemas” ao atacante iraniano Mehdi Taremi e ao técnico assistente Saeed Alhoei, atrasando a delegação durante a viagem a Seattle para a partida da Copa do Mundo contra o Egito, informou a federação iraniana de futebol nesta quarta-feira.

Creditando a informação à federação, a agência de notícias iraniana ISNA informou que os membros da equipe aguardavam que Taremi e Alhoei se reunissem ao grupo.

O incidente relatado ocorre dias após autoridades norte-americanas flexibilizarem as restrições de viagem à delegação iraniana na Copa do Mundo, após reclamações de Teerã e da equipe de que as rígidas regras de entrada estavam atrapalhando os preparativos.

Não ficou imediatamente claro o que causou o mais recente atraso. Autoridades norte-americanas não se pronunciaram de imediato.

Autoridades dos EUA haviam exigido anteriormente que o Irã, que está hospedado em Tijuana, no México, durante o torneio, entrasse nos Estados Unidos apenas pouco antes das partidas e saísse logo em seguida.

O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, havia criticado as medidas como injustas e afirmou que as repetidas viagens transfronteiriças deixavam seus jogadores exaustos. Autoridades dos EUA permitiram, nesta semana, que a equipe chegue a Seattle dois dias antes da partida contra o Egito, na sexta-feira, concedendo maior flexibilidade do que nas partidas anteriores.

As relações entre Washington e Teerã adicionaram uma dimensão política delicada à participação do Irã na Copa do Mundo, com a seleção enfrentando restrições mais rigorosas de viagem e segurança durante todo o torneio.

(Reportagem de Enas Alashray e Hatem Maher)