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      Delegação do Irã da Copa do Mundo diz que sofreu atraso em aeroporto dos EUA

      Federação iraniana relata entraves a Mehdi Taremi e Saeed Alhoei em viagem para Seattle, onde seleção enfrentará o Egito

      Jogadores do Irã posam para uma foto em grupo antes da partida Bélgica x Irã no Los Angeles Stadium, Inglewood, Califórnia, EUA - 21 de junho de 2026 (Foto: Matthew Childs)
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      24 Jun (Reuters) - Autoridades norte-americanas “causaram problemas” ao atacante iraniano Mehdi Taremi e ao técnico assistente Saeed Alhoei, atrasando a delegação durante a viagem a Seattle para a partida da Copa do Mundo contra o Egito, informou a federação iraniana de futebol nesta quarta-feira.

      Creditando a informação à federação, a agência de notícias iraniana ISNA informou que os membros da equipe aguardavam que Taremi e Alhoei se reunissem ao grupo.

      O incidente relatado ocorre dias após autoridades norte-americanas flexibilizarem as restrições de viagem à delegação iraniana na Copa do Mundo, após reclamações de Teerã e da equipe de que as rígidas regras de entrada estavam atrapalhando os preparativos.

      Não ficou imediatamente claro o que causou o mais recente atraso. Autoridades norte-americanas não se pronunciaram de imediato.

      Autoridades dos EUA haviam exigido anteriormente que o Irã, que está hospedado em Tijuana, no México, durante o torneio, entrasse nos Estados Unidos apenas pouco antes das partidas e saísse logo em seguida.

      O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, havia criticado as medidas como injustas e afirmou que as repetidas viagens transfronteiriças deixavam seus jogadores exaustos. Autoridades dos EUA permitiram, nesta semana, que a equipe chegue a Seattle dois dias antes da partida contra o Egito, na sexta-feira, concedendo maior flexibilidade do que nas partidas anteriores.

      As relações entre Washington e Teerã adicionaram uma dimensão política delicada à participação do Irã na Copa do Mundo, com a seleção enfrentando restrições mais rigorosas de viagem e segurança durante todo o torneio.

      (Reportagem de Enas Alashray e Hatem Maher)

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