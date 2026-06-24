Mexicanos se declaram à seleção do Irã: "vocês conquistaram nosso respeito"

247 - Uma carta escrita por torcedores mexicanos em apoio à seleção do Irã ganhou repercussão durante a Copa do Mundo de 2026 ao exaltar a postura dos jogadores diante das dificuldades enfrentadas no torneio, em uma mensagem distribuída em Tijuana e recebida por integrantes da delegação iraniana como gesto de solidariedade local.

A mensagem, assinada por Sergio Garibo Galván e Diego Garibo Delgado, foi compartilhada por veículos ligados à Federação Iraniana de Futebol e passou a circular entre membros da delegação dentro do ônibus da equipe. O texto destaca a admiração dos autores pela seleção iraniana e reforça os vínculos de acolhimento com a cidade mexicana.

No documento, os torcedores afirmam estar “indignados” com o tratamento dado pelos Estados Unidos aos iranianos durante o Mundial. A carta também elogia a “dignidade, vontade e determinação” demonstradas pelos jogadores, em meio a um contexto marcado por debates políticos, restrições de viagem e dificuldades enfrentadas por torcedores e integrantes da delegação.

A manifestação de apoio ocorreu em um momento de forte atenção sobre a participação do Irã na Copa. Além do desempenho esportivo, a equipe passou a ocupar espaço no noticiário por questões extracampo, envolvendo obstáculos logísticos e discussões políticas que ampliaram a visibilidade da seleção ao longo da competição.

Na carta, os autores se dirigem diretamente aos jogadores iranianos e afirmam: “Começarei dizendo que estamos indignados com o tratamento injusto que vocês receberam de pessoas que não conhecem nem têm o mínimo respeito por seres humanos cujo único objetivo é engrandecer o seu país”.

O texto prossegue com uma crítica à forma como a seleção foi tratada: “vocês recebem discriminação, obstáculos e maus-tratos”. Em seguida, os torcedores mexicanos manifestam admiração pelo grupo e ressaltam o esforço dos atletas: “hoje, mais do que nunca, admiramos todos que fazem parte desse maravilhoso grupo, porque certamente cada passo, cada corrida, cada lágrima e cada gota de suor estão repletos de dignidade, vontade e determinação, qualidades que muitos não conhecem”.

A mensagem também enfatiza que a seleção iraniana conquistou respeito por enfrentar adversidades sem perder a postura. “Mas tenham a certeza de que conquistaram o nosso respeito simplesmente por enfrentarem os desafios que a vida lhes impõe de cabeça erguida e com a dignidade sempre à frente”, diz outro trecho.

O encerramento da carta reforça o tom de acolhimento dos torcedores mexicanos à delegação do Irã. “Lembrem-se sempre de que, no México, vocês terão muitos amigos, mas em Tijuana terão uma segunda casa”, afirmam Sergio Garibo Galván e Diego Garibo Delgado.