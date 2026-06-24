Há 68 anos, Pelé marcava três gols contra a França na semifinal da Copa de 1958

247 - Em 24 de junho de 1958, o Brasil venceu a França por 5 a 2 no estádio Råsunda, em Estocolmo, pela semifinal da Copa do Mundo da Suécia, e avançou pela primeira vez a uma final de Mundial. Naquela partida, Pelé, então com apenas 17 anos, marcou três gols e entrou para a história como o autor do hat-trick mais jovem das Copas.

A Seleção abriu o placar logo no início, com Vavá. A França reagiu e empatou com Just Fontaine, mas Didi recolocou o Brasil em vantagem ainda no primeiro tempo, encerrado em 2 a 1. Na etapa final, Pelé decidiu a partida ao marcar três vezes em sequência. Piantoni descontou para os franceses, fechando o placar em 5 a 2.

A atuação consolidou Pelé como uma das grandes revelações daquele Mundial. O feito permanece até hoje como um dos recordes individuais mais marcantes da história das Copas. Fontaine, autor de um dos gols da França na semifinal, também deixaria sua marca naquela edição ao terminar o torneio com 13 gols, recorde de artilharia em uma única Copa que jamais foi superado.

A Copa de 1958 foi a primeira conquistada pelo Brasil e também marcou a projeção internacional de uma geração histórica, dirigida por Vicente Feola e formada por nomes como Garrincha, Didi, Vavá, Zagallo e Pelé. O jovem atacante havia estreado no torneio apenas na terceira partida da fase de grupos, mas rapidamente se tornaria protagonista.

Com a vitória sobre a França, o Brasil avançou para enfrentar a anfitriã Suécia na decisão, disputada cinco dias depois, no mesmo estádio. A Seleção voltou a vencer por 5 a 2 e conquistou seu primeiro título mundial.

Sessenta e oito anos depois, a semifinal contra a França segue lembrada como o jogo em que Pelé se afirmou definitivamente na Copa de 1958. Aos 17 anos, ele abriria caminho para uma trajetória única no futebol, marcada pelos títulos mundiais de 1958, 1962 e 1970.