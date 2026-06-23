Croácia supera Panamá e avança na Copa

247 - A Croácia venceu o Panamá por 1 a 0 nesta terça-feira (23), em partida da Copa do Mundo de 2026, e garantiu a eliminação da seleção panamenha em um jogo de pouca inspiração ofensiva dos croatas. O gol da classificação foi marcado por Budimir no início do segundo tempo, após jogada construída pelo lado direito.

Apesar do triunfo, a atuação croata ficou abaixo do esperado. A equipe teve mais de 60% de posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em oportunidades claras. O Panamá, mesmo com menos presença ofensiva, levou perigo em contra-ataques e obrigou Livakovic a fazer defesas importantes.

O primeiro tempo foi marcado por baixa produção da Croácia. A equipe controlou a bola, mas teve pouca profundidade e viu o Panamá assustar em duas finalizações de Murillo de fora da área. A principal chance croata antes do intervalo saiu apenas aos 45 minutos, quando Baturina fez jogada individual e exigiu grande defesa do goleiro panamenho.

A mudança no placar veio aos nove minutos da etapa final. Stanisic, acionado no intervalo, avançou pela direita, tabelou com Pasalic e chegou à linha de fundo. O cruzamento foi feito para a pequena área, a defesa do Panamá falhou no corte, e Budimir apareceu livre na segunda trave para completar para o gol.

O centroavante croata vive uma das fases mais produtivas da carreira. Maior artilheiro estrangeiro da história do Osasuna, Budimir estreou pela seleção da Croácia apenas aos 29 anos. Aos 34, chega à Copa em alta, depois de uma temporada com 20 gols em 47 jogos, a segunda melhor de sua trajetória em número de gols.

Mesmo em desvantagem, o Panamá não se entregou e teve duas grandes oportunidades para empatar aos 22 minutos do segundo tempo. Na primeira, Bárcenas recebeu passe de Murillo pelo lado direito da área e finalizou com força, obrigando Livakovic a espalmar para escanteio. Na sequência, Martínez cobrou o tiro de canto, Harvey venceu a disputa pelo alto na segunda trave e cabeceou com perigo, mas o goleiro croata voltou a salvar.

A partida também ficou marcada por uma atuação discreta de Luka Modric. Em um jogo de pouca criatividade coletiva, a Croácia dependeu mais da eficiência pontual de Stanisic e Budimir do que de uma construção ofensiva consistente.

Com o resultado, os croatas seguem vivos no torneio e mantêm o objetivo de repetir campanhas recentes de destaque. A seleção foi vice-campeã mundial em 2018 e terminou em terceiro lugar em 2022. Desta vez, avança após uma vitória apertada, sustentada pelo gol de Budimir e pelas defesas decisivas de Livakovic.