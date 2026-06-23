Neymar viaja para Miami e pode voltar à seleção contra a Escócia

247 - Neymar foi relacionado pela primeira vez nesta Copa do Mundo e viajou com a Seleção Brasileira para Miami nesta terça-feira (23), onde o Brasil enfrentará a Escócia na quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium. A presença do camisa 10 na delegação aumenta a expectativa por seu retorno em uma partida oficial pela equipe nacional.

O atacante não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho durante o confronto contra o Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias.

Nos últimos três dias, Neymar participou normalmente dos treinos com o restante do elenco e foi liberado pelo departamento médico para ficar à disposição da comissão técnica. Ainda assim, o retorno aos gramados será tratado com cautela. A eventual entrada do jogador dependerá do cenário da partida, já que o Brasil ainda não assegurou matematicamente vaga na próxima fase do Mundial.

A viagem a Miami representa um avanço no processo de reestreia do atacante. Na estreia brasileira na Copa do Mundo, diante do Marrocos, Neymar esteve com a delegação e chegou a ficar no banco de reservas, mas não foi relacionado oficialmente para o jogo. Na vitória sobre o Haiti, permaneceu em Morristown, em Nova Jersey, onde deu sequência ao tratamento de uma lesão na panturrilha direita.

Até agora, esta é a primeira atividade de Neymar fora de Nova Jersey durante a competição. A cidade de Morristown foi escolhida pela CBF como base da Seleção Brasileira no Mundial e concentrou a preparação inicial da equipe. O atacante também não viajou para Cleveland, onde o Brasil disputou o último amistoso antes da Copa, contra o Egito.

Enquanto Neymar volta a aparecer entre os relacionados, Raphinha permanece fora dos planos imediatos. O atacante do Barcelona ficou em Morristown para continuar o tratamento de uma lesão na coxa direita. O jogador tenta acelerar a recuperação para ficar disponível na sequência do torneio.