Inglaterra esbarra em Gana e empata sem gols na Copa

247 - A Inglaterra ficou no empate por 0 a 0 com Gana nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do grupo L da Copa do Mundo de 2026, em partida disputada no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Em um jogo de poucas chances decisivas, a seleção comandada por Thomas Tuchel teve a principal oportunidade nos minutos finais, mas Harry Kane desperdiçou o lance que poderia ter definido o confronto.

O momento mais claro da partida veio aos 40 minutos do segundo tempo. O’Reilly cabeceou na trave, e Kane ficou com o rebote dentro da pequena área. Diante do gol, o atacante finalizou com força, mas mandou a bola muito acima do travessão, desperdiçando a melhor chance inglesa no jogo.

O empate sem gols marcou uma atuação pouco produtiva da Inglaterra no setor ofensivo. Mesmo com nomes como Jude Bellingham, Declan Rice, Anthony Gordon, Noni Madueke e Kane entre os titulares, a equipe não conseguiu superar a marcação ganesa e saiu de campo sem balançar as redes.

Gana, treinada por Carlos Queiroz, resistiu à pressão inglesa e segurou o resultado até o apito final. A equipe africana teve Iñaki Williams no comando do ataque e contou com nomes como Thomas Partey, Semenyo e André Ayew para tentar dar sustentação ao time durante o confronto.

A partida teve dois cartões amarelos: Rice foi advertido pela Inglaterra, enquanto Iñaki Williams recebeu cartão por Gana. A arbitragem ficou a cargo de Said Martinez, de Honduras, com Armando Villarreal, dos Estados Unidos, no VAR.

Pela Inglaterra, Tuchel iniciou o jogo com Pickford; James, Guéhi, Konsa e Spence; Anderson, Rice e Bellingham; Gordon, Madueke e Kane. Ao longo da partida, entraram O’Reilly, Eze, Rogers, Saka e Rashford.

Gana foi a campo com Asare; Senaya, Opoku, Adjetey e Mensah; Partey, Yirenkyi e Sibo; Semenyo, Ayew e Iñaki Williams. Carlos Queiroz também acionou Oppong, Adu, Baba e Fatawu durante o confronto.

Com o resultado, Inglaterra e Gana somaram um ponto em uma partida marcada principalmente pela chance desperdiçada por Kane na reta final, lance que sintetizou a dificuldade inglesa em transformar posse e presença ofensiva em gol.

Ficha técnica

Inglaterra 0 x 0 Gana

Campeonato: Copa do Mundo 2026, segunda rodada do grupo L.

Data: terça-feira (23).

Local: Gillette Stadium, Boston, Estados Unidos.

Horário: 17h, de Brasília.

Árbitro: Said Martinez, de Honduras.

VAR: Armando Villarreal, dos Estados Unidos.

Cartões amarelos: Rice, da Inglaterra; Iñaki Williams, de Gana.

Inglaterra: Pickford; James, Guéhi, Konsa, Spence (O’Reilly); Anderson (Eze), Rice, Bellingham (Rogers); Gordon (Saka), Madueke (Rashford), Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Gana: Asare; Senaya (Oppong), Opoku, Adjetey, Mensah; Partey, Yirenkyi, Sibo; Semenyo, Ayew (Adu; Baba), Iñaki Williams (Fatawu). Técnico: Carlos Queiroz.