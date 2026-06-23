Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar em seis edições da Copa do Mundo

Por Nick Said

HOUSTON, 23 Jun (Reuters) - Cristiano Ronaldo se tornou nesta terça-feira o primeiro jogador a marcar gols em seis edições de Copas do Mundo ao dar a Portugal a vantagem inicial contra o Uzbequistão no confronto do Grupo K do Mundial, disputado em Houston.

Cristiano Ronaldo abriu o placar após cruzamento de João Cancelo pela direita.

Foi seu 144º gol pela seleção em sua 230ª partida, ambos recordes em partidas de seleções masculinas.

Cristiano Ronaldo estreou na Copa do Mundo em 2006 e marcou em todas as edições desde então. Seu gol contra o Uzbequistão também igualou o recorde de Eusébio de nove gols em Copas do Mundo pela seleção portuguesa.

(Reportagem de Nick Said)