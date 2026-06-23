Protocolo que paralisou França x Iraque na Copa surgiu de tragédia

247 - A paralisação do jogo entre França e Iraque, pela Copa do Mundo de 2026, foi provocada por uma tempestade elétrica que atingiu a Filadélfia, mas a decisão de interromper a partida também teve relação direta com regras de segurança adotadas nos Estados Unidos após uma tragédia na Nascar.

As informações são da CNN Brasil. O protocolo foi acionado no Lincoln Financial Field quando a França vencia o Iraque por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé aos 14 minutos do primeiro tempo. Com o gol, o atacante francês chegou à marca de 15 gols em Copas do Mundo.

A chuva ganhou intensidade ainda durante a etapa inicial. O árbitro canadense Drew Fischer encerrou o primeiro tempo antes que as condições climáticas se agravassem. No intervalo, os telões do estádio passaram a exibir orientações para que os torcedores deixassem áreas abertas e procurassem abrigo em locais protegidos dentro da arena.

A interrupção durou 2 horas e 12 minutos. A retomada da partida só foi autorizada depois que os radares meteorológicos indicaram que o entorno do Lincoln Financial Field voltava a oferecer condições consideradas seguras para jogadores, comissão técnica, árbitros, funcionários e torcedores.

O rigor no tratamento de tempestades elétricas em eventos esportivos nos Estados Unidos ganhou força após um episódio ocorrido em 2012, no Pocono Raceway, na Pensilvânia, mesmo estado onde França e Iraque se enfrentaram pela Copa do Mundo.

Naquele ano, durante a Pennsylvania 400, etapa da Nascar, a corrida foi interrompida por causa da chuva. Enquanto parte do público deixava as arquibancadas e circulava pela área externa do autódromo, um raio atingiu o estacionamento.

O impacto matou o torcedor Brian Zimmerman e deixou outras nove pessoas feridas. A tragédia levou entidades esportivas norte-americanas a revisar procedimentos de segurança em competições realizadas ao ar livre, especialmente em situações de tempestades com descargas elétricas.

Desde então, a presença de raios passou a ser tratada como um risco objetivo e imediato. Em vez de depender apenas da percepção visual de árbitros ou organizadores, os protocolos passaram a considerar dados meteorológicos para determinar quando uma competição deve ser paralisada.

Nos Estados Unidos, a regra prevê a interrupção de eventos esportivos quando um raio é detectado em um raio de aproximadamente 13 quilômetros do estádio ou local da competição. A partir do alerta, inicia-se uma contagem de 30 minutos.

Caso uma nova descarga elétrica seja registrada dentro desse intervalo, a contagem é reiniciada. Por esse motivo, uma paralisação inicialmente breve pode se estender por mais tempo, como ocorreu no duelo entre França e Iraque.

A norma é aplicada em diferentes modalidades esportivas no país e também alcança partidas internacionais realizadas em solo norte-americano. Durante a Copa do Mundo, a Fifa segue os protocolos locais de segurança nos estádios dos Estados Unidos.

No caso de França x Iraque, a interrupção não foi determinada apenas pela chuva forte, mas principalmente pela presença de atividade elétrica nas proximidades do estádio. A medida buscou reduzir riscos em áreas abertas e evitar a exposição do público e dos profissionais envolvidos na partida.

O episódio evidenciou como tragédias anteriores influenciam a organização de grandes eventos esportivos. A morte de Brian Zimmerman, em 2012, tornou-se uma referência para a adoção de procedimentos mais rígidos contra raios em arenas, autódromos e estádios norte-americanos.

A paralisação na Filadélfia, portanto, foi resultado de uma política de prevenção consolidada ao longo dos últimos anos nos Estados Unidos. A partida só pôde ser retomada depois da confirmação técnica de que a tempestade elétrica havia se afastado da região do Lincoln Financial Field.