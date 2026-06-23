Argélia vence Jordânia de virada, segue viva na Copa do Mundo e elimina estreante

247 - A Argélia conquistou uma vitória decisiva na madrugada desta terça-feira (23) ao derrotar a Jordânia por 2 a 1, em Santa Clara, nos Estados Unidos, e seguir com chances de classificação para a fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026.

O resultado manteve os argelinos vivos na disputa do Grupo J, após a derrota na estreia para a Argentina. Já a Jordânia, que participa de sua primeira Copa do Mundo, sofreu o segundo revés consecutivo e deu adeus às possibilidades de avançar no torneio.

A equipe jordaniana começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro de Mohannad Abu Taha, Musa Al-Taamari não conseguiu concluir a jogada, mas a bola sobrou para Nizar Al-Rashdan, que finalizou com precisão para marcar o primeiro gol da partida.

Antes disso, o confronto já apresentava equilíbrio e boas oportunidades para ambos os lados. Logo no primeiro minuto, Al-Rashdan havia levado perigo em uma cabeçada para fora. A Argélia respondeu com Amine Gouiri, que girou dentro da área e finalizou sem direção. Na sequência, Musa Al-Taamari também tentou para os jordanianos, enquanto Riyad Mahrez criou as principais ações ofensivas da seleção africana.

Em desvantagem no marcador, a Argélia voltou do intervalo determinada a buscar a reação. O time comandado por Vladimir Petkovic aumentou a pressão ofensiva e passou a controlar as ações da partida. Aos nove minutos da etapa final, Ibrahim Maza arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Yazeed Abulaila a fazer importante defesa.

Apesar de encontrar espaços para contra-atacar, a Jordânia não conseguiu ampliar a vantagem. A insistência argelina foi recompensada aos 24 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Riyad Mahrez, o atacante Nadhir Benbouali subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou firme para empatar o duelo.

O empate deu ainda mais confiança aos africanos, que seguiram pressionando em busca da vitória. Aos 37 minutos, após cobrança de escanteio e um desvio dentro da área, Amine Gouiri aproveitou a sobra na pequena área para completar para o fundo das redes e decretar a virada argelina.

Com os três pontos conquistados no Levi's Stadium, a Argélia chegou à sua primeira vitória na competição e mantém viva a esperança de avançar ao mata-mata. O próximo compromisso da seleção será no sábado (27), às 23h (de Brasília), contra a Áustria, em Kansas City.