Há dezesseis anos, Donovan levava os EUA às oitavas da Copa no último lance

247 - O relógio já avançava pelos acréscimos em Pretória quando Landon Donovan transformou uma jogada de contra-ataque em um dos gols mais marcantes da história dos Estados Unidos em Copas do Mundo. Em 23 de junho de 2010, a seleção estadunidense venceu a Argélia por 1 a 0, na África do Sul, e saiu de uma eliminação iminente para a liderança do Grupo C.

A partida tinha contornos dramáticos desde o início. Os Estados Unidos precisavam vencer para seguir vivos no Mundial. O empate, que se arrastava até os instantes finais, significava despedida precoce. Aos 46 minutos do segundo tempo, porém, o goleiro Tim Howard iniciou a jogada que mudaria o destino americano no torneio. A bola percorreu o campo em velocidade, chegou ao ataque pelo lado direito e, após rebote na área, encontrou Donovan livre para empurrar para a rede.

O gol teve peso de classificação, liderança e afirmação. Com o resultado, os Estados Unidos terminaram a primeira fase no topo do Grupo C, à frente da Inglaterra, que avançou em segundo lugar. Foi a primeira vez desde 1930 que a seleção americana encerrou uma fase de grupos de Copa do Mundo na liderança. Para a Argélia, que deixou o torneio sem marcar gols, o duelo em Pretória significou o fim da campanha.

A euforia americana, no entanto, não se prolongou até as fases mais profundas do Mundial. Nas oitavas de final, os Estados Unidos foram superados por Gana por 2 a 1, na prorrogação. O resultado repetiu a frustração de 2006, quando os ganeses também haviam eliminado os americanos em uma Copa do Mundo.

Ainda assim, o gol de Donovan atravessou o tempo com força própria. O lance passou a ocupar lugar de destaque nas retrospectivas sobre a seleção dos Estados Unidos e sobre o crescimento do futebol no país. Mais do que uma vitória por placar mínimo, aquele 1 a 0 contra a Argélia simbolizou uma virada emocional para uma equipe que parecia à beira da eliminação.

A Copa de 2010, primeira realizada no continente africano, terminou com a Espanha campeã. Para os Estados Unidos, a campanha teve como ponto alto a liderança do grupo e a consagração de Donovan como personagem central de um capítulo lembrado até hoje.

Dezesseis anos depois, o gol em Pretória ganha nova camada de significado. Em 2026, os Estados Unidos voltam a sediar a Copa do Mundo, ao lado de México e Canadá, na primeira edição com 48 seleções. Na memória do futebol americano, a arrancada iniciada por Howard e concluída por Donovan permanece como um símbolo de urgência, alívio e esperança.