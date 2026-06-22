Noruega vence Senegal com dois de Haaland e decide primeiro lugar do grupo contra a França

247 - A Noruega venceu Senegal por 3 a 2 nesta segunda-feira (22), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do grupo E da Copa do Mundo de 2026, avançou na competição e agora terá um confronto decisivo contra a França.

Com dois gols de Erling Haaland, a seleção norueguesa construiu vantagem importante no segundo tempo e resistiu à reação senegalesa, marcada por dois gols de Ismaila Sarr. O duelo teve arbitragem brasileira: Wilton Pereira Sampaio comandou a partida, com Rodolpho Toski no VAR.

A Noruega abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com Pedersen, que colocou a equipe europeia em vantagem antes do intervalo. Logo aos 2 minutos da etapa final, Haaland ampliou e deu à equipe comandada por Stale Solbakken maior controle sobre o jogo.

Senegal reagiu rapidamente. Aos 7 minutos do segundo tempo, Ismaila Sarr diminuiu e recolocou a seleção africana na disputa. A resposta norueguesa, porém, veio cinco minutos depois: aos 12, Haaland voltou a marcar, fez o terceiro da Noruega e recolocou sua equipe em situação confortável no placar.

A partida ainda teve um lance de possível penalidade para Senegal. Aos 29 minutos da etapa final, Gueye caiu dentro da área após disputa com Wolfe, mas Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir.

Nos acréscimos, Senegal voltou a pressionar e marcou novamente. Nicolas Jackson recebeu bom passe dentro da área e ajeitou para Ismaila Sarr finalizar para o gol, aos 47 minutos do segundo tempo. Apesar da reação tardia, a seleção senegalesa não conseguiu evitar a derrota por 3 a 2.

Com o resultado, a Noruega confirma sua força ofensiva, impulsionada por Haaland, e chega em alta para o próximo compromisso contra a França, tratado como uma espécie de decisão no grupo E.

Ficha técnica

Noruega 3 x 2 Senegal

Campeonato: Copa do Mundo 2026, segunda rodada do grupo E.

Data: segunda-feira (22).

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos.

Horário: 21h, de Brasília.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio, Brasil.

VAR: Rodolpho Toski, Brasil.

Gols: Pedersen, aos 43 minutos do primeiro tempo, Noruega; Haaland, aos 2 minutos do segundo tempo, Noruega; Ismaila Sarr, aos 7 minutos do segundo tempo, Senegal; Haaland, aos 12 minutos do segundo tempo, Noruega; Ismaila Sarr, aos 47 minutos do segundo tempo, Senegal.

Noruega: Nyland; Wolfe, Heggem, Ostigard, Ajer, Ryerson, Pedersen; Aursnes, Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Schjelderup, Sorloth, Bobb, Haaland. Técnico: Stale Solbakken.

Senegal: Mendy, Diaw; Diatta, Koulibaly, Pape Sarr, Niakhate, Diouf, Mbaye; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Jakobs, Camara, Ciss; Mané, Sarr, Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.