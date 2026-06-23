O dia na Copa: Portugal busca reação e Inglaterra mira classificação

247 - A terça-feira (23) de Copa do Mundo terá quatro jogos pela segunda rodada da fase de grupos, com duelos importantes para as ambições de Portugal, Inglaterra, Croácia e Colômbia. A rodada movimenta os grupos K e L e pode encaminhar situações de classificação antes da última rodada.

A programação começa às 14h, com Portugal x Uzbequistão, no NRG Stadium, em Houston, e termina às 23h, com Colômbia x República Democrática do Congo, no Estádio Akron, em Guadalajara. Todos os horários são de Brasília.

Portugal entra pressionado após empate na estreia

O primeiro jogo do dia coloca Portugal diante do Uzbequistão, às 14h, pelo Grupo K. A seleção portuguesa chega pressionada após o empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia, resultado que tornou a segunda rodada mais sensível para a equipe comandada por Roberto Martínez.

Contra os congoleses, Portugal saiu na frente logo no início, com João Neves, mas perdeu intensidade e sofreu o empate antes do intervalo. O resultado deixou a equipe sem margem confortável no grupo e aumentou a importância do confronto contra o Uzbequistão, seleção que disputa a Copa do Mundo pela primeira vez.

Para Portugal, vencer nesta terça-feira (23) significa recuperar o controle da campanha antes do duelo final contra a Colômbia, marcado para sábado (27). Para o Uzbequistão, a partida representa a chance de reagir após uma estreia difícil e manter vivo o sonho de avançar à fase eliminatória.

Inglaterra pode encaminhar vaga contra Gana

Às 17h, Inglaterra e Gana se enfrentam no Gillette Stadium, em Boston, pelo Grupo L. A seleção inglesa chega embalada pela vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, mas com alertas ligados ao desempenho defensivo.

O técnico Thomas Tuchel cobrou evolução da equipe depois da estreia e vê a necessidade de corrigir a estrutura defensiva e evitar que o time recue cedo demais durante os jogos. Mesmo com a vitória sobre os croatas, a comissão técnica trabalha com ajustes antes de encarar uma seleção ganesa que venceu Panamá por 1 a 0.

Gana, por sua vez, chega ao confronto com três pontos e confiança renovada. O triunfo na estreia foi construído com organização defensiva e gol no fim da partida, resultado que colocou a equipe africana em boa posição no grupo. Um novo resultado positivo deixaria a seleção muito próxima da fase de 32 avos de final.

Croácia tenta reagir diante do Panamá

O terceiro jogo da terça-feira (23) será às 20h, entre Panamá e Croácia, no BMO Field, em Toronto. A partida é decisiva sobretudo para os croatas, que perderam para a Inglaterra na estreia e precisam pontuar para não chegar à última rodada em situação crítica.

A Croácia, vice-campeã mundial em 2018 e semifinalista em 2022, começou a Copa com derrota em um jogo de seis gols. Apesar de ter conseguido competir ofensivamente contra a Inglaterra, a equipe mostrou fragilidades defensivas que precisam ser corrigidas rapidamente.

O Panamá também joga sob pressão. A seleção centro-americana perdeu para Gana na estreia e ainda busca sua primeira vitória em Copas do Mundo. Contra os ganeses, a equipe teve postura competitiva, mas foi castigada no fim. Diante da Croácia, qualquer novo tropeço pode reduzir drasticamente suas chances de avançar.

Colômbia e RD Congo fecham a rodada

Às 23h, Colômbia e República Democrática do Congo encerram o dia no Estádio Akron, em Guadalajara, pelo Grupo K. O duelo reúne duas seleções que chegam em momentos distintos, mas com a possibilidade de dar um passo importante na classificação.

A Colômbia estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão e assumiu posição favorável no grupo. Com jogadores decisivos no setor ofensivo, a equipe sul-americana entra em campo para confirmar o bom início e chegar à rodada final em vantagem.

A República Democrática do Congo, por outro lado, chega fortalecida pelo empate com Portugal. O resultado na estreia teve peso simbólico e competitivo para a seleção africana, que mostrou solidez defensiva e capacidade de resistir a um adversário de maior tradição. Contra a Colômbia, um novo ponto pode manter a equipe em boas condições na disputa por vaga.

Jogos desta terça-feira (23)

14h: Portugal x Uzbequistão, no NRG Stadium, em Houston.

17h: Inglaterra x Gana, no Gillette Stadium, em Boston.

20h: Panamá x Croácia, no BMO Field, em Toronto.

23h: Colômbia x República Democrática do Congo, no Estádio Akron, em Guadalajara.